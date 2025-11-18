Conmoción en Guárico: Niña quedó sola en su casa y la hallaron sin vida

Los habitantes del municipio Infante, en el estado Guárico, están conmocionados por el hallazgo del cuerpo de una niña de apenas 11 años, llamada Keila, en su propia casa. Se presume que la pequeña se quitó la vida.

Los hechos se dieron en la tarde del domingo, 16 de noviembre, en una vivienda de la calle La Esperanza en la comunidad Isaguai El Zamuro. De acuerdo a medios regionales, Keila quedó sola luego de que su madre salió de la casa.

Keila pasó unas tres horas sola en su vivienda. A las 5 de la tarde, cuando su madre regresó, encontró una escena terrible: a la niña colgando por el cuello. La soga estaba amarrada de una viga de la casa.

La familia intentó auxiliar a la niña, pero esta se encontraba sin signos vitales. Poco después alertaron a las autoridades y una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazó a la vivienda.

CARTA DE KEILA

Las autoridades pusieron en marcha una investigación y ordenaron el traslado del cuerpo de Keila a la morgue de la localidad. Mientras tanto, hicieron varias pesquisas en la vivienda buscando nuevos detalles del caso.

Reportes extraoficiales indican que Keila dejó una breve nota en donde explicó las razones por las que se habría quitado la vida. Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre el contenido del texto.

Organizaciones no gubernamentales han alertado en los últimos años sobre el aumento de suicidios en Venezuela. Si tienes pensamientos de este tipo, lo recomendable es buscar ayuda especializada.