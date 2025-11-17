BOLÍVAR: Encuentran sin vida a joven que tenía una semana desaparecido, un «amigo» sería el culpable

El joven Josué Mata Jiménez, de 16 años, quien estaba desaparecido desde el pasado domingo, finalmente fue hallado sin vida este 16 de noviembre en Ciudad Guyana, estado Bolívar, después de que un supuesto amigo y otra persona lo ultimaran, según la versión extraoficial.

En un video difundido por el periodista Luis Sucesos, la hermana del adolescente confirmó el fallecimiento de su ser querido. Entre lágrimas, describió parte de lo ocurrido.

«Con el gran dolor de mi alma quiero notificarles que a mi hermano lo hallaron hoy sin vida. Me mataron a mi hermano de 16 años, un caso más que queda impune. Señores, no hay palabras para describir este dolor que tiene nuestra familia hoy», relató.

Comentó que el cuerpo sin vida se halló en una casa, aunque no reveló las condiciones en las que estaba. Asimismo, dijo que las autoridades procedieron al levantamiento del occiso.

La familiar del joven fallecido agregó que un presunto «amigo» de una bicicleta y una persona en silla de ruedas tendrían «mucho que ver». «Le quitaron la vida a mi hermano y lo lanzaron en el patio de la casa donde lo hallaron», describió.

Señaló que estas personas le habrían propinado un disparo en la espalda que le segó la vida.

En otro video, quedó registrado el momento en el que vecinos hallan una fosa común en medio de una zona boscosa, por lo que posiblemente se usaría para el joven Mata. Ante esto, un local exigió tanto al gobierno nacional como regional a tomar acciones para frenar la violencia en la comunidad.

EL CASO DE JOSUÉ MATA JIMÉNEZ

De acuerdo con la versión del padre y familiares, Josué Mata Jiménez estaba el domingo pasado disfrutando de un día de piscina cerca de casa de abuela. Luego, regresó a la comunidad y visitó a su hermana mayor, a quien ayudó a hacer unas tareas con su sobrina.

De estos hechos, el padre tiene como prueba un video enviado por Josué desde su teléfono. En el metraje, el adolescente había dicho que regresaría a casa antes de las 9:00 de la noche.

Cuando se despidió de su hermana, se fue en su bicicleta con destino a su casa, pero nunca llegó, hasta que finalmente lo hallaron este domingo sin vida.