Comieron arroz chino durante una convivencia en Anzoátegui y al menos 20 personas terminaron en el hospital

Los habitantes del municipio Peñalver (Puerto Píritu), en el estado Anzoátegui se vieron conmocionados este 3 de octubre, luego de que se registró la intoxicación masiva, por el consumo de arroz chino.

Según publicó el medio oriental El Tigrense, este caso de intoxicación masiva se registró la tarde de este sábado. El hecho movilizó a las autoridades de la entidad y a los cuerpos de rescate.

Todo ocurrió después de que los miembros de una comunidad cristiana consumieran arroz chino preparado en una posada local donde realizaban una convivencia.

Se conoció que los afectados presentaron náuseas, vómitos y dificultad para respirar.

De acuerdo con reportes de las autoridades de salud, 20 personas, entre ellas 13 niños, ingresaron en horas de la noche al hospital Pedro Gómez Rollingson, ubicad en el municipio vecino de Píritu.

De allí dos adultos, una adolescente de 16 años y una niña de 11 fueron remitidos al hospital universitario Luis Razetti. También al anexo pediátrico Rafael Tobías Guevara en Barcelona, por presentar complicaciones.

Mientras que a otros adultos los trasladaron a Barcelona. Los mismos fueron identificados como Yadira Borges, de 33 años, quien estaba en “medianas condiciones generales y con somnolencia”.

Asimismo, Víctor Rojas, de 31 años “estaba en regulares condiciones generales”, Liliana Daboin, de 33 años, se encontraba “en medianas condiciones generales y recibió oxígeno”. Por su parte, y la adolescente de 16 años ingresó presentando “movimientos tónicos clónicos generalizados”.

Se conoció que la niña de 11 años permanece bajo observación médica en el hospital pediátrico.

Las autoridades de la localidad informaron que tomaron muestras de los alimentos y se verificaron las condiciones en las que fueron preparados para determinar el motivo de la intoxicación.