CONMOCIÓN EN ZULIA: Niña era abusada por su padrastro con la complicidad de su madre, así alertaron a las autoridades

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a un hombre y a una mujer en el municipio San Francisco, tras ser señalados por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de una menor de 10 años de edad.

El procedimiento se ejecutó en respuesta inmediata a la denuncia que la abuela paterna de la víctima interpuso ante las autoridades competentes.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo de seguridad, la infante presuntamente sufría constantes vejaciones por parte de su padrastro. Esta situación contaba con la total complicidad y el consentimiento de la madre biológica de la víctima, quien no denunció los hechos.

Tras procesar la información de manera urgente, una comisión adscrita al Centro de Coordinación de Patrullaje Urbano Motorizado desplegó un dispositivo de seguridad. El patrullaje se realizó en el municipio sureño para dar con el paradero de los sospechosos de manera rápida.

ARRESTADOS EN PLENA VÍA PÚBLICA

El arresto de la pareja se concretó finalmente en plena vía pública, específicamente en el bulevar Virgen de Coromoto de la localidad.

Los uniformados identificaron a los aprehendidos como José Luis Ruiz López, de 48 años de edad, y Mariser Carolina Muñoz Villalobos, de 31 años. Ambos quedaron a la orden del Ministerio Público para el inicio del proceso judicial.

En cumplimiento estricto con los protocolos de protección para niños, niñas y adolescentes, los funcionarios trasladaron a la menor afectada a un centro de salud de la localidad.

En la institución médica recibió la valoración física y psicológica correspondiente por parte de los especialistas de guardia. Las autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier tipo de vulneración a los derechos de los menores.