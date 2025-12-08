Sucesos

Cayó colombiano que fabricó más de 10.000 dólares falsos en Táchira

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Las autoridades policiales capturaron a un sujeto colombiano, identificado como Luis Eduardo Garzón, que, presuntamente, fabricó más de 10.000 dólares falsos, según informó el Ministerio Público.

Los hechos se remontan hasta el pasado 22 de noviembre. De acuerdo al reporte oficial, Garzón fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el municipio Bolívar, en el estado Táchira.

El procedimiento se llevó a un Punto de Atención al Ciudadano, ubicado en Peracal. Los funcionarios dieron la voz de alto a una unidad de transporte público que se dirigía hacia San Cristóbal con el objetivo de revisar a los pasajeros y sus respectivos equipajes.

González
El Ministerio Público informó sobre el caso. Foto: Archivo

Durante la inspección de las pertenencias de Garzón, los funcionarios, presuntamente, encontraron 10.200 dólares falsos. Además, también había 190 fajas de papel común con el diámetro exacto de un billete de 100 dólares.

PROCESO CONTRA GARZÓN

Una vez encontraron los billetes, las autoridades capturaron en flagrancia a Garzón y el hombre fue trasladado a los calabozos de la localidad. Luego el caso quedó en manos de la Fiscalía 33ª de Táchira.

El Ministerio Público precisó que Garzón fue acusado por el delito de fabricación ilícita de monedas. Una vez el Tribunal Tercero de Control escuchó los alegatos, ordenó que se mantuviera privado de libertad mientras avanza la investigación.

La justicia concluyó que Garzón estará recluido temporalmente en el Destacamento 212 de la GNB, en San Antonio del Táchira, mientras que los detectives extraen el contenido de sus celulares para recolectar nuevas evidencias.

