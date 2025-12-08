En Guárico: Tres integrantes del Tren del Llano mueren en enfretamiento

Las autoridades venezolanas «neutralizaron» este fin de semana a tres presuntos integrantes de la banda criminal Tren del Llano, en el marco de un operativo ejecutado en el municipio Juan José Rondón del estado Guárico.
El Ministerio de Interior y Justicia informó en sus redes sociales sobre el procedimiento, desarrollado en las montañas del parque nacional Aguaro Guariquito. En el operativo participaron integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos policiales.
«En un intenso operativo fueron neutralizados tres sujetos quienes pertenecían al extinto grupo delictivo conocido como Tren del Llano», indicó el Ministerio de Interior y Justicia.
De acuerdo a la minuta del operativo, los sujetos estaban dedicados a actividades de narcotráfico y vinculados con «sectores desestabilizadores». «Fueron intervenidos legalmente tras hacer armas contra las comisiones y enfrentarse a la fuerza pública», dijo.
RESULTADO DEL OPERATIVO
En el operativo murieron tres antisociales identificados como Octavio José Rojas Martínez, conocido con el alias de El Fiebre; Johan Manuel Canache, quien respondía al alias El Canache; y Raúl José Ruiz Ortega, apodado El Bebé.
Luego de que los tres sospechosos murieron en el enfrentamiento, las autoridades incautaron tres fusiles y más de 100 cartuchos. Los sospechosos, presuntamente, usaron estas armas contra las fuerzas de seguridad.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BOLÍVAR: CONDENARON A MÁS DE 26 AÑOS DE CÁRCEL A COMERCIANTE POR LAS ABERRACIONES QUE COMETÍA CONTRA SUS HIJASTRAS
Ver esta publicación en Instagram
El Ministerio aseguró que el operativo formó parte del «fortalecimiento de las políticas de seguridad». Así pues, las autoridades buscan «garantizar la tranquilidad ciudadana y proteger el derecho a la tranquilidad de la población».