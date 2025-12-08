En Guárico: Tres integrantes del Tren del Llano mueren en enfretamiento

Las autoridades venezolanas «neutralizaron» este fin de semana a tres presuntos integrantes de la banda criminal Tren del Llano, en el marco de un operativo ejecutado en el municipio Juan José Rondón del estado Guárico.

El Ministerio de Interior y Justicia informó en sus redes sociales sobre el procedimiento, desarrollado en las montañas del parque nacional Aguaro Guariquito. En el operativo participaron integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos policiales.

«En un intenso operativo fueron neutralizados tres sujetos quienes pertenecían al extinto grupo delictivo conocido como Tren del Llano», indicó el Ministerio de Interior y Justicia.

De acuerdo a la minuta del operativo, los sujetos estaban dedicados a actividades de narcotráfico y vinculados con «sectores desestabilizadores». «Fueron intervenidos legalmente tras hacer armas contra las comisiones y enfrentarse a la fuerza pública», dijo.

RESULTADO DEL OPERATIVO

En el operativo murieron tres antisociales identificados como Octavio José Rojas Martínez, conocido con el alias de El Fiebre; Johan Manuel Canache, quien respondía al alias El Canache; y Raúl José Ruiz Ortega, apodado El Bebé.

Luego de que los tres sospechosos murieron en el enfrentamiento, las autoridades incautaron tres fusiles y más de 100 cartuchos. Los sospechosos, presuntamente, usaron estas armas contra las fuerzas de seguridad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BOLÍVAR: CONDENARON A MÁS DE 26 AÑOS DE CÁRCEL A COMERCIANTE POR LAS ABERRACIONES QUE COMETÍA CONTRA SUS HIJASTRAS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz (@minjusticia_ve)



El Ministerio aseguró que el operativo formó parte del «fortalecimiento de las políticas de seguridad». Así pues, las autoridades buscan «garantizar la tranquilidad ciudadana y proteger el derecho a la tranquilidad de la población».