Cayó al vacío mientras corría sobre techos de un barrio en Caracas: dos personas lo buscaban por una insólita razón

Las autoridades esclarecieron la muerte de un joven de 23 años, identificado como Yilber Emilio Izquiel Sevilla, quien cayó al vacío mientras corría por los techos del barrio El Chorrito, en el este de Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en redes sociales sobre el caso de Izquiel. Los hechos se dieron el pasado 21 de abril en el sector José Félix Ribas, en Petare.

De acuerdo a las investigaciones, Izquiel tenía una deuda pendiente con Winder Santiago Betancourt Manía, alias El Guajiro, de 24 años, quien contrató a Héctor José Castro (41) y Juan José Romero Kelly (26) para exigir el pago.

Betancourt habría solicitado a estos sujetos que le cobraran a Izquiel la deuda que tenía. En caso de no conseguir el dinero, la orden era que asesinaran al joven de 23 años.

MUERTE IZQUIEL

Las pesquisas arrojaron que ambos sujetos localizaron a Izquiel y, bajo amenazas de muerte, le exigían que pagara a Betancourt. Luego lo golpearon en repetidas ocasiones, hasta que la víctima logró escapar.

«Izquiel logra zafarse, emprendiendo veloz huida entre los techos de las casas, perdiendo el equilibrio y cae al vacío desde una de las casas», detalla el reporte policial. El joven fue trasladado a al Hospital Dr. Domingo Luciani – El Llanito, en donde falleció unos días después.

Detectives de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Este pusieron en marcha las pesquisas por el asesinato de Izquiel. Unas semanas después del crimen, capturaron tanto a los autores, tanto materiales como intelectual, y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.