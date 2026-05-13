El horror detrás del juego: Invitó a su sobrina a volar papagayo y lo que le hizo dejó a todos en shock

Organismos de seguridad privaron de libertad a un adolescente de 15 años por haber abusado sexualmente de su propia sobrina, una niña de tan solo ocho años en el municipio Guanipa de Anzoátegui.

Los hechos ocurrieron cuando la niña quedó al cuidado de su tío. En ese momento, el joven le dijo a la pequeña para ir a volar papagayo, por lo que la menor aceptó y se fueron hasta un terreno baldío.

No obstante, cuando llegaron al sitio, sin nadie a su alrededor, el adolescente habría aprovechado para consumar la aberración a su sobrinita.

LEA TAMBIÉN: INDIGNACIÓN EN FALCÓN POR LAS ABERRACIONES DE UN SUJETO CONTRA JOVEN CON ESQUIZOFRENIA QUE SUFRIÓ UN ACV

Cuando la madre de la niña regresó se enteró de lo sucedido y acudió a la Policía Municipal de Guanipa, para interponer una denuncia en contra de su hermano, por lo que se procedió a la captura del sospechoso.

Posteriormente se realizó la audiencia de presentación del adolescente en el Palacio de Justicia de El Tigre, donde el juez encargado dictó una medida de privativa de libertad preventiva.

En la investigación del caso intervinieron funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) y consejeros de protección, quienes se encargaron de evaluar a la menor y asegurar el respeto a sus derechos durante todo el proceso.

El menor quedó a disposición del Ministerio Público mientras las autoridades siguen recabando pruebas para iniciar el juicio en su contra.