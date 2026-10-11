CARACAS: El video viral de la captura de peligroso sujeto que azotaba La Candelaria

Funcionarios de la Policía de Caracas aprehendieron a un sujeto en las inmediaciones de la Plaza La Candelaria, en el municipio Libertador, tras un despliegue de seguridad enfocado en la prevención del delito en el casco central de la capital venezolana.

La captura se ejecutó de manera oportuna por las comisiones asignadas al patrullaje de la zona. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la institución, el procedimiento se activó tras avistar una actitud sospechosa, lo que permitió a los oficiales actuar con rapidez para neutralizar al individuo.

De hecho en un video difundido por el organismo se ve como entre varios funcionarios reducen al sospechoso, lo esposan y lo suben a la cabina trasera de una camioneta pick-up de la Policía para su traslado.

DESPLIEGUE DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CARACAS

La Plaza La Candelaria y sus calles adyacentes forman parte de los sectores prioritarios dentro de los planes de vigilancia y cuadrantes de paz de la Alcaldía de Caracas. Los voceros policiales destacaron que este arresto es el resultado de la intensificación del patrullaje diurno y nocturno.

Durante la inspección técnica y el resguardo de la escena, la comisión policial procedió con la verificación de datos del sospechoso a través del Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL) para constatar si poseía solicitudes judiciales previas.

Posteriormente, se realizó la revisión preventiva de rigor para descartar la presencia de objetos de interés criminalístico o armas ocultas y finalmente al ciudadano detenido lo movilizaron bajo estricta custodia hasta la sede principal del cuerpo de seguridad ciudadana.

A LA ORDEN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las autoridades de la Policía de Caracas reafirmaron su compromiso inquebrantable con la protección del pueblo caraqueño y la disminución de los índices delictivos en las parroquias céntricas de la ciudad.

Tanto las evidencias físicas recolectadas durante el procedimiento como las actas policiales correspondientes fueron puestas formalmente a la orden del Ministerio Público, organismo que se encargará de presentar al imputado ante los tribunales de control para determinar las responsabilidades penales del caso.