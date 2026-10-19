Capturado en Caracas: Se hacía pasar por médico y estafaba por Marketplace, así era su modus operandi

Las autoridades policiales anunciaron este lunes la captura de un sujeto de 37 años, identificado como Harry Oswaldo Quintero Vera, por cometer presuntas estafas en el municipio Libertador de Caracas.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la captura de Quintero. Precisó que se dedicaba «a la estafa a través de la plataforma digital Marketplace».

De acuerdo a las investigaciones, Quintero ofertaba en Market Places productos como motocicletas, cadenas y hasta anillos de oro. Para llamar la atención de las víctimas, ofrecía precios «sustancialmente inferiores a su valor real en el mercado».

Quintero convocaba a los compradores a las instalaciones del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño para concretar las negociaciones. Además, se hacía pasar por médico de este centro de salud para «generarles confianza».

QUINTERO HUÍA CON EL BOTÍN

Una vez le entregaban el dinero de la compra, Quintero le pedía a las víctimas que esperaran en una «zona aislada» del hospital. El sujeto decía que iba a su oficina para «verificar la autenticidad de los billetes y buscar los bienes negociados».

Mientras que las personas esperaban los productos, Quintero huía a toda velocidad del hospital «sin entregar los objetos ni retornar el dinero». Se desconoce cuántas víctimas cayeron en este modus operandi.

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Detectives de la Delegación Municipal Libertador La Vega capturaron a Quintero en el sector La Dolorita, en el municipio Sucre. El sospechoso quedó en manos del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.