Sucesos

El misterioso caso de Andrelys: Murió arrollada en Caracas tras correr desorientada por plena autopista

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Composición

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) investigan la misteriosa muerte de Andrelys Estefany Carrasquel Contreras, de 25 años, a quien un vehículo arrolló la madrugada del domingo, 18 de octubre, luego de que corriera desorientada en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, conocida como Francisco Fajardo, a la altura de Plaza Venezuela.

El periodista de sucesos Román Camacho informó que la tarde del sábado la joven compartía con amigos en Valle Abajo. Al caer la noche, la víctima dejó su automóvil estacionado en el lugar y abordó otro vehículo con personas que pasaron a buscarla, registrándose su muerte a las 5:30 a.m. en la referida arteria vial.

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Según el reporte, grabaciones de cámaras de seguridad mostraron a la joven «corriendo por la autopista, aparentemente desorientada, momentos antes de que un vehículo la impactara».

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«Los detectives del Cicpc adelantan las averiguaciones para reconstruir las últimas horas de la víctima, determinar quién la buscó en el edificio de Valle Abajo y establecer cómo y por qué llegó hasta la autopista corriendo», explicó Camacho.

Los investigadores evalúan la hipótesis de que Andrelys se encontrara bajo los efectos de alguna sustancia, mientras intentan aclarar la posible implicación de terceros. Paralelamente, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses efectúa los exámenes periciales para precisar las causas exactas del hecho.

Camacho indicó que la víctima dejó huérfana a una niña de solo cinco años. Mientras tanto, su novio, familiares y conocidos se encuentran consternados ante tal irreparable pérdida que enluta sus vidas.

 

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