El misterioso caso de Andrelys: Murió arrollada en Caracas tras correr desorientada por plena autopista

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) investigan la misteriosa muerte de Andrelys Estefany Carrasquel Contreras, de 25 años, a quien un vehículo arrolló la madrugada del domingo, 18 de octubre, luego de que corriera desorientada en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, conocida como Francisco Fajardo, a la altura de Plaza Venezuela.

El periodista de sucesos Román Camacho informó que la tarde del sábado la joven compartía con amigos en Valle Abajo. Al caer la noche, la víctima dejó su automóvil estacionado en el lugar y abordó otro vehículo con personas que pasaron a buscarla, registrándose su muerte a las 5:30 a.m. en la referida arteria vial.

Según el reporte, grabaciones de cámaras de seguridad mostraron a la joven «corriendo por la autopista, aparentemente desorientada, momentos antes de que un vehículo la impactara».

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las investigaciones para esclarecer la muerte de Andrelys Estefany Carrasquel Contreras, de 25 años de edad, quien falleció tras ser arrollada por un vehículo durante la madrugada de este domingo 18 de octubre, aproximadamente a las 5:30 a. m., en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Plaza Venezuela, en Caracas. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la tarde del sábado 17 de octubre, Andrelys acudió a un apartamento ubicado en valle abajo , donde estuvo compartiendo con un grupo de amigos. Durante el encuentro, en la noche, ella decidió dejar su vehículo estacionado en el edificio. Posteriormente, otra persona o personas habría acudido al lugar para buscarla. Horas después, Andrelys fue arrollada en la autopista, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas. — Roman Camacho (@rcamachovzla) October 19, 2026

«Los detectives del Cicpc adelantan las averiguaciones para reconstruir las últimas horas de la víctima, determinar quién la buscó en el edificio de Valle Abajo y establecer cómo y por qué llegó hasta la autopista corriendo», explicó Camacho.

Los investigadores evalúan la hipótesis de que Andrelys se encontrara bajo los efectos de alguna sustancia, mientras intentan aclarar la posible implicación de terceros. Paralelamente, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses efectúa los exámenes periciales para precisar las causas exactas del hecho.

Camacho indicó que la víctima dejó huérfana a una niña de solo cinco años. Mientras tanto, su novio, familiares y conocidos se encuentran consternados ante tal irreparable pérdida que enluta sus vidas.