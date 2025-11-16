Detienen a desalmada mujer por someter a sus hijas a estos aberrantes abusos

Las autoridades detuvieron a una desalmada mujer en Coloncito, estado Táchira, por someter a aberrantes abusos a sus dos hijas, a quienes usaba para grabar videos de contenido sexual, para posteriormente comercializarlo y lucrarse a expensas de las menores.

Así lo dio a conocer el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, a través de sus redes sociales.

El operativo estuvo a cargo de funcionarios de la policía científica de la Delegación Municipal La Fría, que lograron la captura de Ingrid Yulieth Contreras Contreras, de 27 años de edad en el sector Inavi de Coloncito, ubicado en el municipio Panamericano de la entidad froonteriza.

Rico detalló que la detención se produjo «tras determinarse que elaboraba material pornográfico infantil con sus hijas de 8 y 11 años».

UN FAMILIAR DE LAS VÍCTIMAS ALERTÓ DE LA SITUACIÓN DESDE COLOMBIA

El comisario indicó también cómo se alertó a las autoridades sobre los abusos a la que esta madre sometía a sus hijas.

«A través del trabajo de investigación realizado, se pudo conocer que, una familiar de las víctimas quien reside en la República de Colombia, obtuvo un material donde se observa a las niñas desprovistas de ropa y realizando actos impropios; además, siguiendo instrucciones de la madre durante la filmación del mismo», precisó Rico en su publicación.

En este sentido, señaló que desde Clombia contactaron a un familiar de las niñas en territorio venezolano, para notificar que este notificara a las autoridades pertinentes.

«Las comisiones del Cicpc al recibir la información e iniciar el trabajo de campo, logran ubicarla en la dirección en mención y, determinan que la fémina se dedicaba a la elaboración de este contenido, para comercializarlo entre 10 y 50 dólares, obteniendo así un lucro económico en perjuicio de las niñas», reveló el jefe policial.

Asimismo, anunció que, «en articulación con los órganos competentes, se realizaron los trámites correspondientes para salvaguardar a las niñas, quienes quedaron a disposición del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la entidad».

Por último, afirmó que como evidencias los sabuesos policiales ubicaron «un celular que será sometido a experticias especiales para extraer su contenido y ubicar más material», los cuales serán entregados al Ministerio Público de la entidad andina, que quedó encargado del caso.