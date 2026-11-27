Un brutal accidente de tránsito ocurrió a mediados de esta semana en el municipio Barinas, estado homónimo. Cuatro personas, todas ellas pasajeras de la misma camioneta, murieron cuando un camión los impactó de frente.

Los hechos se dieron en horas de la tarde del miércoles en la Troncal 5, que comunica Barinas con La Caramuca. Las víctimas circulaban en una camioneta Terios plateada cuando ocurrió el accidente, a la altura del sector La Vizcaína.

De acuerdo al medio regional La Noticia de Barinas, todo comenzó por el estallido de uno de los cauchos de un camión de carga. El conductor perdió el control, invadió el canal contrario e impactó frontalmente a la camioneta particular.

Testigos relataron que el conductor del vehículo de carga no pudo maniobrar para evitar el accidente. Tras el impacto, la camioneta volcó y salió de la vía, mientras que el camión quedó atravesado en medio de la vía.

VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE

Cuatro de los cinco ocupantes de la camioneta murieron en el accidente. Las víctimas fueron identificadas como Edixon Pancomio Jaimes García (19 años), su madre María Alejandra García Ramírez (45), su novia colombiana Manglys Samar Pérez Arias (23) y Yanny del Valle Castillo (50).

Además de los cuatro fallecidos, dos personas resultaron heridas en el siniestro. Se trata del conductor del camión, un hombre de 42 años, y un acompañante de la Terios, el único sobreviviente del vehículo.

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Fuentes cercanas al caso afirmaron que los fallecidos son integrantes de una reconocida familia de Ciudad Bolivia, municipio Pedraza. Se trasladaban hacia esta localidad en la tarde del accidente, mientras que el camión se desplazaba a ciudad de Barinas.