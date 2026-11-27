Las autoridades policiales del estado Apure investigan un estremecedor caso en la población de Elorza, donde un bebé ingresó sin signos vitales a un hospital y con múltiples heridas en su cuerpo. Su madre, una adolescente de apenas 17 años, figura como la principal señalada en el hecho.

Una comisión de la Policía Estadal acudió al Hospital Tipo I Rómulo Gallegos, luego de que un ciudadano alertara a los funcionarios sobre lo ocurrido.

De acuerdo con una publicación de Prensa de la Gobernación de Apure, el bebé tenía aproximadamente 35 semanas de gestación y habría sido víctima de un presunto aborto.

El reporte policial detalló que el neonato presentaba múltiples lesiones traumáticas, entre ellas cuatro heridas penetrantes en el cuello, así como otras lesiones en el abdomen, el pecho, la espalda y el ojo izquierdo.

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ADOLESCENTE A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA

La adolescente de 17 años ingresó al mismo centro asistencial. Las autoridades la identificaron como la progenitora del bebé y la señalaron como la presunta responsable de lo ocurrido.

Según la versión policial, los hechos tuvieron lugar en una urbanización de la parroquia Elorza, perteneciente al municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

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Las autoridades dejaron a la adolescente a disposición de la Fiscalía, correspondiente del Ministerio Público, por un caso que la Policía calificó como presunto infanticidio.

Hasta el momento, el reporte oficial no precisa las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, ni el estado de salud de la adolescente.