Una operación conjunta de búsqueda y rescate permitió auxiliar con éxito a una mujer de 53 años de edad que resultó lesionada mientras se encontraba en las inmediaciones del Parque Nacional Waraira Repano, también conocido como cerro El Ávila, específicamente a la altura del sector El Marqués, en la avenida Boyacá (Cota Mil), jurisdicción de la parroquia Petare del municipio Sucre.

De acuerdo con el reporte oficial del procedimiento, la ciudadana sufrió una aparatosa caída desde su propia altura que le provocó escoriaciones leves y una lesión de consideración con desplazamiento en el tobillo izquierdo, a nivel proximal del pie.

Debido al dolor y a la imposibilidad de apoyar la extremidad, la excursionista quedó imposibilitada para continuar el descenso por cuenta propia.

AUTORIDADES ACTIVARON PROTOCOLO PARA EL RESCATE

Ante el llamado de emergencia, comisiones mixtas integradas por efectivos de los Bomberos de Caracas, Bomberos Forestales y el cuerpo de Guardaparques activaron el protocolo de atención en montaña para ubicar a la afectada y brindarle asistencia oportuna.

Una vez en el sitio, los rescatistas aplicaron las maniobras prehospitalarias correspondientes para estabilizar e inmovilizar la articulación comprometida.

Posteriormente, ejecutaron el descenso controlado de la paciente desde el sendero hasta la vía principal, donde la trasladaron de inmediato a la Clínica La Urbina para recibir evaluación y atención médica especializada.