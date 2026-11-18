Una comerciante informal venezolana en Perú, de tan solo 24 años, murió a manos de un sicario que la esperó durante horas a las afueras de su casa en Lima.

La víctima respondía al nombre de Juaney Escalona. De acuerdo con los videos de cámaras de seguridad en posesión de la policía, la venezolana salió de su casa hablando por teléfono, pasadas las ocho de la noche.

Otra grabación muestra los instantes previos al homicidio: la muchacha caminaba de un lado a otro de la calle, aparentemente esperando a alguien, mientras otras personas transitaban por un parque cercano.

En ese instante la interceptó el sicario quien le disparó en cinco ocasiones.

Una vez que la joven cayó al suelo, herida de muerte, el antisocial, quien estaba completamente vestido de negro, tomó su celular rápidamente y escapó del lugar.

«Se escucharon tres o cuatro disparos fuertes. Antes estuvo dando vueltas una moto, no sé si sería el mismo. El hombre era alto, no parecía peruano. Ella sí era venezolana, como varios inquilinos», dijo un vecino, que prefirió mantenerse en el anonimato, a América Noticias.

Sus seres queridos le decían ‘Fanny’ de cariño. La principal hipótesis que manejan los organismos de seguridad, quienes están investigando lo ocurrido, es que pudiera tratarse de un posible caso de extorsión o cobro de cupos por parte de mafias delictivas.

Juaney Escalona llevaba apenas un mes viviendo en el inmueble multifamiliar, donde también residen otras familias extranjeras.