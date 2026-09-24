Aparatoso accidente en la bajada de Tazón: Camión de carga cayó al vacío en la ARC, hay tres heridos

Este jueves en horas de la mañana ocurrió un aparatoso accidente en la Autopista Regional del Centro (ARC) luego de que dos vehículos de carga pesada colisionaran, provocando que uno de ellos cayera al vacío.

Los hechos ocurrieron pasadas las seis de la mañana. El camión cayó desde unos 20 metros de altura en el sector Las Mallas, en la curva de la compactación de basura, luego de que el conductor aparentemente perdiera el control.

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El comandante de los bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, señaló que el conductor que cayó al vacío resultó con traumatismo de tórax cerrado.

De acuerdo con información preliminar tendría 50 años. Asimismo, precisó que producto del choque otras dos personas resultaron con traumatismos leves.

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«Los Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas procedieron a la liberación con las maniobras de rescate correspondientes y le brindaron la debida atención pre-hospitalaria para su posterior traslado al Hospital Miguel Pérez Carreño en una unidad ambulancia de Ángeles de la Autopista», señaló Palacios.

Esta situación generó una gran congestión vehicular, por lo que se le extendió un llamado a los conductores a que tomen sus previsiones si piensan transitar por la concurrida artería vial.