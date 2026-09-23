Albañil siniestro: Recopilaba información en casas de los clientes para ejecutar su plan criminal

Un albañil se aprovechaba de la confianza de sus clientes y, presuntamente, realizó diversas extorsiones en Caracas y el estado Miranda. Las autoridades investigaron el caso y capturaron al sujeto.

La Unidad Contra Secuestro y Extorsión (UCSE) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) informó en redes sociales sobre este caso. Según el reporte, el albañil fue detenido por el «presunto delito de extorsión mediante engaño de servicios de remodelación».

Las investigaciones determinaron que el albañil aprovechaba sus jornadas laborales en construcción para conseguir nuevas víctimas. En tal sentido buscaba «recopilar rutinas e información financiera» de los clientes.

Una vez identificaba a una víctima, dejaba «notas escritas a mano» en el inmueble, amenazando a las familias. Asimismo, exigía «altas sumas en efectivo o activos digitales».

De acuerdo a la periodista Jhannely González, el sospechoso revelaba «detalles de la familia» para generar pánico y que cumplieran sus exigencias. Supuestamente, pidió hasta 50.000 dólares para no hacerle daño a las víctimas.

CAPTURA DEL ALBAÑIL

Funcionarios de la UCSE se encargaron de las investigaciones del caso, una vez recibieron denuncias. Por tanto, hicieron «análisis de morfología y caligrafía» de las cartas que el albañil habría enviado a las víctimas.

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Estos estudios determinaron que la caligrafía del albañil coincidían con aquellas cartas enviadas a la familia. El sospechoso fue detenido y el caso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.