Alertan sobre nueva modalidad de robo a conductores en la autopista Francisco Fajardo

El abogado penalista, Joel García, alertó acerca de la existencia de un grupo de delincuentes que roba y extorsiona en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Hornos de Cal, al oeste de Caracas.

En un hilo en su cuenta en X (Twitter), García habló del modus operandi que usaron los delincuentes, con un amigo, a quien supuestamente “unos funcionarios” robaron y extorsionaron, “en plena vía rápida”.

Contó que “un supuesto oficial uniformado hace señas para que te pares en el hombrillo. Al frenar, llegan 3 motos sin placas con 5 sujetos armados”.

Luego estas personas “quitan los teléfonos” y obligan al conductor a bajar a punta de “insultos y amenazas de muerte”.

García dijo que de esta forma a su amigo “le robaron $300 en efectivo, joyas y fotografían su cédula”.

Ante esta situación, el abogado hizo algunas recomendaciones. “No te pares en zonas desoladas. Si te hacen señas, sigue con luces de emergencia hasta un módulo policial o bomba de gasolina. Mantén seguros puestos y vidrios arriba. Si ya te acorralaron, la vida es primero: no te resistas”.