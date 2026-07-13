Alertan sobre nueva modalidad de robo a conductores en la autopista Francisco Fajardo

El abogado penalista, Joel García, alertó acerca de la existencia de un grupo de delincuentes que roba y extorsiona en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Hornos de Cal, al oeste de Caracas.
En un hilo en su cuenta en X (Twitter), García habló del modus operandi que usaron los delincuentes, con un amigo, a quien supuestamente “unos funcionarios” robaron y extorsionaron, “en plena vía rápida”.
Contó que “un supuesto oficial uniformado hace señas para que te pares en el hombrillo. Al frenar, llegan 3 motos sin placas con 5 sujetos armados”.
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Luego estas personas “quitan los teléfonos” y obligan al conductor a bajar a punta de “insultos y amenazas de muerte”.
García dijo que de esta forma a su amigo “le robaron $300 en efectivo, joyas y fotografían su cédula”.
Ante esta situación, el abogado hizo algunas recomendaciones. “No te pares en zonas desoladas. Si te hacen señas, sigue con luces de emergencia hasta un módulo policial o bomba de gasolina. Mantén seguros puestos y vidrios arriba. Si ya te acorralaron, la vida es primero: no te resistas”.
🚨 ALERTA / DENUNCIA PÚBLICA
1/3 Modus operandi en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro (antigua Fco. Fajardo), altura Hornos de Cal (Oeste-Este). Hoy a las 3pm un amigo fue víctima de robo y extorsión armada en plena vía rápida por funcionarios.
— Joel García (@joelgarcia69) July 12, 2026