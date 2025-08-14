Agarraron a dos hombres por vender las bolsas del Clap en dólares, les imputarán estos delitos

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que fueron detenidos dos hombres por vender en dólares las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en Caracas.

Los sujetos quedaron identificados como Charlie Farías y Anthony Lara.

Saab acotó que serán imputados y privados de libertad por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas por los delitos de «utilidad ilegal en actos de la administración, reventa y agavillamiento».

«Dichos sujetos se dedicaban a la comercialización de las bolsas alimenticias del CLAP por la cantidad de 10 dólares, cuya venta y comercialización está prohibida, ocasionándole un grave daño al pueblo venezolano», comentó.

OTRO CASO: DETUVIERON A HOMBRE POR CONTRABANDO DE BOLSAS CLAP EN ARAGUA

Funcionarios policiales privaron de libertad a un individuo implicado en el contrabando de bolsas del Clap en el municipio Libertador, del estado Aragua.

El operativo lo llevaron a cabo funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes identificaron al detenido como Franklin José Aponte. De acuerdo con el informe policial, este hombre se trasladaba en un vehículo por una avenida cuando llamó la atención de los funcionarios.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos policiales encontraron un total de 18 bolsas de comida del Clap, según informó el medio Diario Contraste.

De inmediato los funcionarios empezaron a preguntarle con respecto a la procedencia de las bolsas. Sin embargo, Aponte no logró ofrecer información precisa, ni del origen, ni del destino de los alimentos. Ante esta situación, los uniformados procedieron a detenerlo y trasladarlo a la sede policial para un interrogatorio más detallado.

Luego de iniciar las averiguaciones correspondientes, las autoridades pudieron detectar que las bolsas estaban inicialmente destinadas a la comunidad de Campo Alegre, en el municipio Girardot, por lo que lo arrestaron. Además de las bolsas con alimentos, se confiscó un teléfono celular y el vehículo que conducía.

De igual forma, se conoció que Aponte enfrentará cargos por extracción de productos beneficiarios del pueblo. El caso quedó a disposición del Ministerio Público en Aragua quien continuará con las averiguaciones.