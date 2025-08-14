Detuvieron a hombre que se viralizó por atacar a dos personas en Baruta con un cuchillo, estaban discutiendo por una botella

El fiscal general, Tarek William Saab, informó sobre la detención e imputación del sujeto que se hizo viral en Baruta por salir en un video apuñalando a otros dos hombres en plena vía pública.

Saab precisó que el detenido responde al nombre de Kleiber Guzmán.

En este sentido, precisó que enfrentará a la justicia «por el delito de homicidio intencional calificado en grado de frustración».

«Dicho delincuente en el sector Ricaurte, municipio Baruta, sostuvo una discusión con varias personas, y sacó un arma blanca (cuchillo) y le propinó puñaladas a las víctimas, ocasionándole graves lesiones», indicó Saab a través de su cuenta de Instagram.

En el video en cuestión se puede ver como Guzmán agrede a otro hombre en varias oportunidades ante la desesperación de sus acompañantes. Al notar la indefensión de la víctima, otro hombre intercede y le pide al agresor que se calme, pero Guzmán también lo atacó en varias oportunidades con su cuchillo.

LA DETENCIÓN EN BARUTA

Por suerte, justo en ese momento pasaron dos patrullas policiales, por lo que el hombre salió corriendo, pero los uniformados pudieron detenerlo casi de manera instantánea.

Según informó el reportero Román Camacho, el detenido tiene 25 años. De acuerdo con lo reportado la discusión se generó por una botella. La víctima principal sufrió heridas en el cuello, brazo y cabeza, y la otra persona también resultó lesionada con heridas menores.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales donde fueron atendidas y se encuentran estables y en proceso de recuperación.