Sucesos

Detuvieron a hombre que se viralizó por atacar a dos personas en Baruta con un cuchillo, estaban discutiendo por una botella

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El fiscal general, Tarek William Saab, informó sobre la detención e imputación del sujeto que se hizo viral en Baruta por salir en un video apuñalando a otros dos hombres en plena vía pública.

Tabla de Contenido

Saab precisó que el detenido responde al nombre de Kleiber Guzmán.

Leer Más

TÁCHIRA: Cayeron dos hombres que intentaban traficar más de 26 kilos de droga de una manera insospechada
IMPRESIONANTES IMÁGENES | Caos en Madrid tras las fuertes lluvias: Pedirán declarar zona catastrófica en algunos municipios
Asesinaron a dirigente de Acción Democrática en Falcón, se habría negado a tener una relación amorosa

En este sentido, precisó que enfrentará a la justicia «por el delito de homicidio intencional calificado en grado de frustración».

«Dicho delincuente en el sector Ricaurte, municipio Baruta, sostuvo una discusión con varias personas, y sacó un arma blanca (cuchillo) y le propinó puñaladas a las víctimas, ocasionándole graves lesiones», indicó Saab a través de su cuenta de Instagram.

LEA TAMBIÉN: CONMOCIÓN EN TRUJILLO: ASESINARON A TIROS A UNA ABUELA COMO VENGANZA CONTRA SU NIETO

En el video en cuestión se puede ver como Guzmán agrede a otro hombre en varias oportunidades ante la desesperación de sus acompañantes. Al notar la indefensión de la víctima, otro hombre intercede y le pide al agresor que se calme, pero Guzmán también lo atacó en varias oportunidades con su cuchillo.

LA DETENCIÓN EN BARUTA 

Por suerte, justo en ese momento pasaron dos patrullas policiales, por lo que el hombre salió corriendo, pero los uniformados pudieron detenerlo casi de manera instantánea.

Según informó el reportero Román Camacho, el detenido tiene 25 años. De acuerdo con lo reportado la discusión se generó por una botella. La víctima principal sufrió heridas en el cuello, brazo y cabeza, y la otra persona también resultó lesionada con heridas menores.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales donde fueron atendidas y se encuentran estables y en proceso de recuperación.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

De Barquisimeto para el mundo: Diseñadora venezolana Yenny Bastidas está nominada a los Latin American Fashion Awards
Caraota Show
VIRAL: Scout, el valiente perrito que enfrentó un oso en Vancouver y causó sensación en redes
Tendencias
Agarraron a dos hombres por vender las bolsas del Clap en dólares, les imputarán estos delitos
Sucesos