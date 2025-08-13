Sucesos

Conmoción en Trujillo: Asesinaron a tiros a una abuela como venganza contra su nieto

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El brutal asesinato de Carmen Mirella Villa, una mujer de 70 años, ha conmocionados a los habitantes del municipio Trujillo, en el estado homónimo. Todo parece indicar que se trató de una venganza por rencillas con el nieto de la víctima.

Tabla de Contenido

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó que Carmen fue asesinada en el sector Río Arriba. Un joven de 20 años, identificado como Elis Alfonso Azuaje Cegarra, se encuentra detenido.

Leer Más

Cayó banda en Catia que ocultaba cocaína en bolsas de café, pretendían llevarlas al aeropuerto rumbo a Turquía
Horror en Petare: Joven de 23 años fue estrangulada en su casa, sospechan de su novio
Horror en Caracas: Estaban tomando, empezó una discusión y lo que le hizo a su amigo fue siniestro

De acuerdo a las investigaciones, Azuaje y un joven de 18 años, llamado Glenyelber Rodolfo Castellanos Barreto, tenían problemas con el nieto de Carmen. «Le quitaron la vida a la septuagenaria como método de venganza», apuntó Rico.

Asesinó salvajemente a su tía para robarla en La Guaira: era muda y no pudo pedir ayuda
El Cicpc avanza en las investigaciones del asesinato. Foto: Archivo

«Se pudo conocer que la víctima, había sido sometida por dos delincuentes, quienes le dispararon en múltiples oportunidades, causándole la muerte de manera inmediata», explicó Rico en su cuenta de Instagram.

PIDEN JUSTICIA POR CARMEN

El asesinato de Carmen generó una gran consternación en la parroquia Monseñor Carrillo. En ese sentido, la policía científica puso en marcha las investigaciones sobre el crimen e identificaron a los sospechosos.

Las autoridades capturaron a Azuaje en la avenida Andrés Bello, parroquia Cristóbal Mendoza, en donde incautaron el arma de fuego usada para asesinar a Carmen. Mientras tanto, se mantienen tras la pista del segundo sospechoso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NO QUERÍA PAGAR UNA DEUDA DE $1.000 Y TOMÓ UNA DRÁSTICA DECISIÓN, LO QUE HIZO HORRORIZÓ A MÉRIDA

El detenido fue trasladado a los calabozos de la localidad y luego el caso quedó a la orden del Ministerio Público. Ahora los habitantes esperan que los presuntos asesinos respondan ante la justicia.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El futbolista más rico del planeta no es Messi ni Cristiano Ronaldo, tampoco juega en Qatar o Europa
Deportes
VIDEO: «No sabemos cómo explicarlo»: Las impactantes revelaciones de una congresista sobre los OVNI
Tendencias
Maracaibo enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, marcada por la acumulación de desechos en sus calles y espacios públicos. Ante esta emergencia, el alcalde de la capital del estado Zulia, Gian Carlo Di Martino, ha solicitado el apoyo inmediato de la empresa Fospuca, reconocida por su experiencia en saneamiento urbano.  
¡Únete al equipo! Fospuca busca personal para sus operaciones en Maracaibo
Caraota Tips