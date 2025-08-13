Conmoción en Trujillo: Asesinaron a tiros a una abuela como venganza contra su nieto

El brutal asesinato de Carmen Mirella Villa, una mujer de 70 años, ha conmocionados a los habitantes del municipio Trujillo, en el estado homónimo. Todo parece indicar que se trató de una venganza por rencillas con el nieto de la víctima.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó que Carmen fue asesinada en el sector Río Arriba. Un joven de 20 años, identificado como Elis Alfonso Azuaje Cegarra, se encuentra detenido.

De acuerdo a las investigaciones, Azuaje y un joven de 18 años, llamado Glenyelber Rodolfo Castellanos Barreto, tenían problemas con el nieto de Carmen. «Le quitaron la vida a la septuagenaria como método de venganza», apuntó Rico.

«Se pudo conocer que la víctima, había sido sometida por dos delincuentes, quienes le dispararon en múltiples oportunidades, causándole la muerte de manera inmediata», explicó Rico en su cuenta de Instagram.

PIDEN JUSTICIA POR CARMEN

El asesinato de Carmen generó una gran consternación en la parroquia Monseñor Carrillo. En ese sentido, la policía científica puso en marcha las investigaciones sobre el crimen e identificaron a los sospechosos.

Las autoridades capturaron a Azuaje en la avenida Andrés Bello, parroquia Cristóbal Mendoza, en donde incautaron el arma de fuego usada para asesinar a Carmen. Mientras tanto, se mantienen tras la pista del segundo sospechoso.

El detenido fue trasladado a los calabozos de la localidad y luego el caso quedó a la orden del Ministerio Público. Ahora los habitantes esperan que los presuntos asesinos respondan ante la justicia.