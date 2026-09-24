ACTUALIZACIÓN: Se entregó hombre que mantuvo a dos niñas de rehenes en Barinas, ambas están bien

Luego de varias horas de negociaciones, el militar retirado de 43 años, identificado como Alexander Rodríguez, que asesinó a una pareja y secuestró a dos niñas en el municipio Obispos, estado Barinas, se entregó a las autoridades. Ambas menores de edad fueron rescatadas.

Tal como trascendió esta tarde, Rodríguez mantuvo a las niñas como rehenes durante varias horas mientras dialogaba con las autoridades. Su entrega se logró con la mediación de representantes del Ministerio Público y un representante religioso.

Tras la captura, Rodríguez quedó en manos de la Fiscalía y los organismos de seguridad. Las niñas, por su parte, no sufrieron lesiones en el siniestro y permanecen bajo el resguardo de las autoridades.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, confirmó en sus redes sociales el rescate de la niña. Además, compartió un video del momento en que Rodríguez era llevado hasta un vehículo policial.

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EL CRIMEN

Los hechos se dieron en el bloque 10 de la urbanización La Gran Villa,. Las primeras informaciones indicaban que Rodríguez mató a un hombre y una mujer en una vivienda. Las víctimas fueron identificadas como Wilfredo Antonio Serrano Alvarado (47) y su esposa, Karla Carolina Hernández Hernández (39) , oriundos del estado Apure.

Vecinos de la urbanización se percataron del crimen y Rodríguez se atrincheró en la vivienda con las hijas de las víctimas, dos niñas de 7 y 13 años. Organismos de seguridad se apostaron a las afueras de la vivienda y comenzaron las negociaciones.

Rodríguez mantuvo a las niñas como rehenes durante varias horas, hasta que se entregó esta tarde. Su detención se logró con la mediación de representantes del Ministerio Público y un representante religioso.

MÓVIL DE RODRÍGUEZ

De acuerdo al reportero Román Camacho, el móvil del crimen fue el reclamo de una deuda de 13.500 dólares derivada de una supuesta estafa. Rodríguez habría ido a la vivienda esta mañana para cobrar este dinero. Luego se desató una discusión que desembocó en el doble homicidio y la toma de rehenes.

En el operativo participaron decenas de funcionarios de distintos organismos de seguridad. Incluso, el propio director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, se apersonó en el lugar.

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Tras la captura, Rodríguez quedó en manos de la Fiscalía y los organismos de seguridad. Las niñas, por su parte, no sufrieron lesiones en el siniestro y permanecen bajo el resguardo de las autoridades.