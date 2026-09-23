Hombre armado asesinó a una pareja en un apartamento, lo que le hizo después a dos niños mantiene en vilo a Barinas

Un hombre armado mantiene a dos niños de rehenes en el bloque 10 de la urbanización La Gran Villa, estado Barinas.

El periodista Román Camacho informó que el sujeto asesinó a una pareja en el lugar y al no poder huir tomó de rehenes a los niños.

En ese sentido, acotó que diversos cuerpos policiales y militares, entre ellos, CICPC, DIE, SEBIN, DGCIM y CPEB, mantienen rodeado el lugar.

«Equipos de negociación del CICPC y la DIE intentan persuadir al sujeto para que se rinda pacíficamente. Se espera la presencia de fiscalía para proceder formalmente», señaló el reportero.

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OTRO CASO: HOMBRE ROBÓ A MANO ARMADA EN PLENA PANADERÍA DE YARACUY Y HUYÓ

Las autoridades policiales están tras la pista de un sujeto, quien no ha sido identificado, que realizó el domingo un robo a mano armada en una panadería de San Felipe, Yaracuy. El video del asalto se viralizó en redes sociales.

Los hechos se dieron cerca de las 9 de la mañana en el interior de un establecimiento de la capital yaracuyana. Una cámara de seguridad captó el momento en que un sujeto armado atracó a un reconocido comerciante de la entidad.

En las imágenes se puede apreciar que el sujeto ingresó a la panadería como un cliente más. El sospechoso cargó en todo momento un casco de motocicleta, pero las cámaras lograron grabar su rostro.

Simulando que iba hacia la salida, el sujeto se acercó al comerciante y desenfundó un arma de fuego sigilosamente. En cuestión de segundos, despojó a la víctima de su celular y una cadena para luego huir a toda velocidad de la escena.