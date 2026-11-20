La presunta detención de los padres de Heyden Emiliano Caraballo Amundaraín, el bebé de siete meses desaparecido en Carúpano, estado Sucre, y el despliegue de una brigada canina para buscar posibles restos del menor marcaron un nuevo avance en las investigaciones de este caso, que mantiene en expectativa a la población desde el pasado 7 de noviembre.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), acompañados por perros especializados en rastreo, inspeccionaron zonas boscosas cercanas al Aeropuerto General José Francisco Bermúdez, luego de que surgieran nuevas versiones sobre el posible destino del niño.

El operativo forma parte de un amplio despliegue de seguridad que ha involucrado a más de 150 funcionarios, entre efectivos del Cicpc, Protección Civil, bomberos y Guardacostas, quienes han realizado labores de búsqueda por mar y tierra.

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¿QUÉ SE SABE SOBRE LA DETENCIÓN DE LOS PADRES?

Los progenitores del bebé estarían bajo custodia policial, luego de que las autoridades detectaran presuntas contradicciones en sus declaraciones. Aseguraron que el pequeño había sido secuestrado mientras dormían en su vivienda.

Sin embargo, durante los interrogatorios habría surgido una nueva versión según la cual el menor falleció y fue enterrado en una zona boscosa.

LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES

Cabello señaló que el director del Cicpc, Douglas Rico, le había manifestado sospechas sobre esta hipótesis, ante las inconsistencias detectadas en testimonios de los padres.

La gobernadora de Sucre, Jhoanna Carrillo, confirmó el despliegue de una comisión especial del Gobierno nacional.

Cabello, durante su programa Con el Mazo Dando dijo que las autoridades también investigan la posibilidad de que el bebé haya sido vendido a terceros.

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Hasta el 20 de noviembre, no se había confirmado el hallazgo de restos humanos ni el paradero del pequeño Heyden Emiliano. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar qué ocurrió con el menor y esclarecer las circunstancias de su desaparición.