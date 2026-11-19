El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que todo parece apuntar a que los padres del bebé desaparecido en Carúpano, estado Sucre, lo habrían vendido.

Luego de semanas de búsqueda, desde el pasado 7 de noviembre, las autoridades empezaron a sospechar de los padres, por lo que los privaron de libertad.

En una primera versión, los desalmados intentaron engañar a las autoridades haciéndoles creer que al bebé de siete meses lo habían secuestrado en su propia casa mientras dormían. Además, insinuaron que también pudo haber gateado hasta la playa, por lo que dio inicio un despliegue masivo de seguridad para buscarlo por tierra y mar.

No obstante, a medida de que las autoridades iban entrevistando a los padres se dieron cuenta de que ocultaban algo. Finalmente, tras el paso de los días confesaron que bajo los efectos de drogas lo asesinaron y lo enterraron, aunque no supieron explicar dónde lo habrían enterrado.

#19nov | Nuevo giro en el caso del bebé desaparecido en Carúpano: Esto reveló Diosdado Cabello.- Video: VTV Amplía los detalles aquí ➡️🌱 https://t.co/vURja5msr2 https://t.co/fot5iAnsun — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 19, 2026

Pese a ello, durante una transmisión en su programa televisivo, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, indicó que las pesquisas técnicas y los interrogatorios realizados hasta el momento apuntan a una presunta trama de comercialización del infante.

Cabello indicó que la madre del niño habría intentado entorpecer y desviar el curso de las investigaciones asegurando a las autoridades que el bebé había fallecido y que, posteriormente, ella misma procedió a enterrarlo en una zona boscosa de la localidad.

A pesar de la versión suministrada inicialmente por la progenitora sobre el presunto fallecimiento y sepultura del menor, Cabello señaló que el comisario Douglas Rico le dijo que era «raro» y presentía que la mujer había vendido al niño.

«Ahora dice que se le murió y lo enterró. Mentira, lo vendió. Ojalá lo haya vendido para que el niño esté vivo», manifestó.