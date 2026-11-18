Las autoridades policiales acordonaron una zona boscosa del Aeropuerto de Carúpano, en el estado Sucre, en búsqueda de Heyden Emilio Caraballo Amundaraín, un bebé de apenas siete meses que desapareció hace 11 días en la comunidad de Areíto.

El medio local Prensa Digital Carúpano informó en redes sociales sobre el despliegue. Este operativo es encabezado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los agentes y sabuesos se desplegaron en la zona boscosa en la tarde de este miércoles. Según reportes extraoficiales, las autoridades encontraron posibles pistas sobre el paradero del bebé.

Cabe destacar que la zona boscosa del aeropuerto está a unos pocos metros de Areíto, la comunidad en donde desapareció el bebé. Un alto funcionario del Cicpc pidió a la comunidad «paciencia y confianza» en las labores de búsqueda.

¿QUÉ PASÓ CON EL BEBÉ?

El operativo de este miércoles se dio apenas un día después de que trascendiera la supuesta captura de los padres del bebé. Igualmente, las autoridades no han informado de ninguna detención por el caso.

A más de una semana de la desaparición, todavía no hay una hipótesis clara sobre lo ocurrido con el bebé. Familiares, incluyendo a la madre, alegan que se pudo tratar de un posible rapto.

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Autoridades policiales, de emergencias y voluntarios se mantienen desplegados en áreas boscosas, el mar y acantilados para buscar al bebé. Sin embargo, no han tenido éxito a 11 días de la desaparición.

El bebé desapareció en horas de la madrugada del sábado, 7 de noviembre, en una vivienda de la comunidad de Areíto. Su familia asegura que «lo acostaron a dormir» y unas horas después descubrieron que la cuna estaba vacía.