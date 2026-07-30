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VIRAL: Niña británica recaudó más de $1.300 vendiendo dulces inspirados en Venezuela, los destinará a afectados por los terremotos

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
niña

La embajada del Reino Unido en Caracas reconoció a una niña británica de 10 años por su iniciativa para recaudar fondos para la crisis generada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

La niña organizó un puesto de venta de pasteles y repostería, creó una página en JustGiving y un código QR para que la gente pudiera donar de forma rápida y sencilla.

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La recaudación de fondos se llevó a cabo junto con eventos en el salón comunitario de Harpley y en la iglesia del pueblo, lo que permitió a residentes y visitantes apoyar la iniciativa tanto en persona como en línea.

La determinación de Maud de responder positivamente a una tragedia que ocurre a miles de kilómetros de distancia ha conmovido a muchas personas.

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«Un enorme agradecimiento para Maud, de 10 años y alumna de primaria en Norfolk, Inglaterra, quien ha recaudado más de £1.000 (Equivalentes a $1.346) para la campaña de emergencia del Comité de Emergencia de Desastres, que ayuda a las personas afectadas por los terremotos del 24 de junio», indicó la embajada en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Maud ha recolectado el dinero vendiendo ‘ponquecitos’ y galletas inspiradas en Venezuela», añadió.

Estos dulces destacan por tener los colores y las ocho estrellas de la bandera de Venezuela. «Quería que la gente que sufre en Venezuela supiera que no los hemos olvidado», dijo la niña sobre su iniciativa. 

 

 

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