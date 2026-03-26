VIRAL: Empleada de tienda Pokémon murió apuñalada en centro comercial de Tokio

Un hombre armado con un cuchillo apuñaló a una mujer en una tienda de Pokémon en el centro de Tokio y, posteriormente se quitó la vida, según informó este jueves, 26 de marzo, la policía japonesa.

De acuerdo con medios locales citados por Reuters, el hecho generó alarma inmediata entre los visitantes del complejo Pokémon, uno de los más concurridos de la capital.

Lo que se detalló, es que las autoridades respondieron rápidamente a una llamada de emergencia, la cual alertaba sobre un ataque en curso.

Al llegar, encontraron a la víctima, una mujer de al menos 20 años que trabajaba en la tienda, con una herida grave en el cuello.

El agresor, cuya identidad no fue revelada de momento, presentaba una lesión autoinfligida. Ambos fueron trasladados al hospital en estado crítico, donde posteriormente se confirmó los fallecimientos.

El ataque ocurrió en el segundo piso del complejo comercial, un espacio que suele estar lleno de familias, turistas y aficionados de la popular franquicia.

Testigos relataron escenas de pánico: gritos pidiendo ayuda, estantes cayendo y clientes corriendo para ponerse a salvo.

Un testigo, citado por el diario Asahi, afirmó que vio a un empleado con la camisa manchada de sangre mientras un hombre vestido de negro avanzaba con violencia hacia el área de ventas.

La televisora pública NHK reportó que compradores y empleados de tiendas cercanas bajaron rápidamente las persianas metálicas para resguardarse, mientras el centro comercial era evacuado de manera parcial.

¿CUÁL FUE EL MÓVIL DEL CRIMEN?

La policía de Tokio indicó que está investigando el caso como un posible asesinato premeditado. Aunque todavía no se han dado a conocer detalles sobre el motivo del agresor o si existía algún vínculo previo con la víctima.

Aunque Japón es conocido por sus estrictas leyes de control de armas y mantener índices muy bajos de violencia, en los últimos años se han registrado varios ataques con cuchillo que han generado preocupación pública.

COMUNICADO THE POKÉMON COMPANY

The Pokémon Company emitió un comunicado tras el apuñalamiento mortal ocurrido en el Centro Pokémon de Tokio. Confirmaron, que el local, permanecerá cerrado mientras la policía investiga.

«Gracias por su continuo apoyo a Pokémon Center. Tras un incidente ocurrido el jueves 26 de marzo de 2026 en Pokémon Center Mega Tokyo, situado en Sunshine City, en Higashi-Ikebukuro, distrito de Toshima, Tokio, permaneceremos cerrados temporalmente». Así reza parte del escrito.

«Esto nos permitirá cooperar plenamente con la policía y priorizar el bienestar físico y mental de nuestro personal. Pedimos disculpas sinceras por la preocupación y las molestias ocasionadas», se agrega.

«El anuncio sobre la fecha de reapertura se realizará más adelante. Les pedimos amablemente su comprensión», se lee en el comunicado.