IMPACTANTE VIDEO: Al menos 18 muertos por autobús que cayó a río mientras intentaba abordar un ferry

Un trágico accidente sacudió este miércoles, 25 de marzo, al distrito de Rajbari, en el centro de Bangladesh, cuando un autobús de pasajeros cayó al río Padma mientras esperaba abordar un ferry.

El balance oficial más reciente confirma al menos 18 fallecidos, pero la cifra podría aumentar dramáticamente, de acuerdo con medios locales.

Asimismo, las autoridades reportaron que unas 35 personas continúan desaparecidas, muchas de ellas presuntamente atrapadas dentro del autobús, que terminó sumergido a unos nueve metros de profundidad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:15 de la tarde en la terminal de ferris de Daulatdia, una de las más transitadas del país.

Según los reportes preliminares, el autobús de la empresa Sohardya Transport se encontraba estacionado sobre un pontón a la espera de embarcar rumbo a Daca.

En ese momento, un pequeño ferry de apoyo, identificado como Hasna Hena, chocó violentamente contra la estructura flotante.

Lo que se explicó, es que el impacto habría provocado que el conductor perdiera el control, precipitándose el autobús al agua en cuestión de segundos.

En el vehículo viajaban al menos 40 personas, entre ellas mujeres y niños. En medio de la incertidumbre, varios testigos describieron escenas de real desesperación.

«Vimos cómo el autobús caía al agua frente a nuestros ojos y no pudimos hacer nada», relató, por ejemplo, Md Monir Hossain, supervisor de la terminal.

Solo unos pocos pasajeros lograron salir (al menos cinco) a la superficie antes de que la unidad se hundiera por completo, mientras el resto quedó atrapado en el interior.

🇧🇩 | ÚLTIMA HORA: Un autobús de pasajeros cayó al río Padma, en el distrito de Rajbari, Bangladesh. Se ha confirmado la muerte de 18 personas. Al menos 35 fueron reportadas como desaparecidas inicialmente, y se teme que muchas más permanezcan atrapadas dentro del vehículo… pic.twitter.com/FaQ4XNa3vm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 25, 2026

OPERACIÓN DE RESCATE

En tanto, equipos de buzos del Servicio de Bomberos, junto a embarcaciones de rescate como el buque especializado Hamza, se movilizaron rápidamente para intentar recuperar cuerpos y reflotar el autobús.

Sin embargo, las labores se han visto obstaculizadas por la fuerte corriente y profundidad del Padma, uno de los ríos más caudalosos de la región.

Es por ello, que las autoridades han advertido que las operaciones podrían extenderse durante la noche y los próximos días.

Mientras tanto, la policía naval comenzó una investigación para determinar las responsabilidades del choque que desencadenó la tragedia.

En concreto, las autoridades buscan establecer si hubo fallas en la maniobra del ferry o deficiencias en los protocolos de seguridad de la terminal.