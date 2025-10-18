Mundo

VIRAL: Devotos de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles cantaron el «Alma llanera» en la plaza de San Pedro del Vaticano

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
José Gregorio

La plaza de San Pedro en el Vaticano sirvió este sábado como escenario de la celebración para los venezolanos en el marco de lo que será la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

En imágenes divulgadas por redes sociales se puede ver como con una multitud de banderas tricolor, las personas presentes en el histórico lugar interpretaron el Alma llanera, un joropo considerado por muchos como el segundo himno de Venezuela, que en esta ocasión retumbó en la plaza de San Pedro.

Cientos de fieles que se encuentran reunidos en el lugar se sumaron al canto de felicidad, a pocas horas de la canonización.

LEA TAMBIÉN: MADURO DECRETÓ DOS DÍAS NO LABORABLES POR CANONIZACIÓN DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ Y CARMEN RENDILES

Este domingo se esperan muchas sorpresas para honrar a los que serán los primeros santos venezolanos. Entre otras cosas, la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, Coral Nacional Simón Bolívar, llevará a cabo un concierto desde Roma para engalanar aún más el evento.

La beatificación de José Gregorio Hernández, recibió la aprobación en 2020 tras el reconocimiento de un milagro adjudicado a su intercesión; en 2025, el Papa Francisco consideró que el Beato gozaba de los requisitos necesarios para eximirse del proceso de aprobación de un segundo milagro, con lo que declaró su canonización de forma extraordinaria.

Por su parte, Madre Carmen Rendiles, beatificada en 2018 tras la aprobación de un primer milagro, obtuvo la aprobación de un segundo milagro asociado a su intercesión por la curación de forma innegable e inexplicable de una mujer diagnosticada en 2015 con hidrocefalia triventricular idiopática, lo cual le confirió el reconocimiento de su santidad por parte del papa Francisco.

