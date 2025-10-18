Venezuela

Maduro decretó dos días no laborables por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Lohena Reveron
Por Lohena Reveron
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Nicolás Maduro decretó el 19 y 20 de octubre como días de júbilo nacional no laborales por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

El decreto fue firmado en horas de la tarde de este 17 de octubre, y anunciado en cadena nacional de radio y televisión, con motivo de la canonización de ambos beatos venezolanos.

Maduro agradeció la intercesión del Papa Francisco para hacer posible la santificación de estos venezolanos ante la Iglesia católica y el mundo.

LEA TAMBIÉN: EL IMPACTANTE MILAGRO QUE LLEVÓ A LA MADRE CARMEN RENDILES A LOS ALTARES

La canonización de Rendiles y Hernández se llevará a cabo el 19 de octubre próximo. En este sentido, la Fiesta Litúrgica de José Gregorio Hernández será el 26 de octubre de 2025 y la madre Carmen Rendiles el 9 de mayo de 2026.

Mientras tanto, en el Santuario Nuestra Señora de La Candelaria, Caracas, se prepara la jornada de vigilia comenzará a las 12:00 am.

«Allá (en la Santa Sede), habrá un acto académico el día 17 en la Universidad Lateranense. Luego, el día 19 será la misa de canonización en la Plaza de San Pedro, presidida por el Santo Padre y después el lunes 20 (se celebrará) con los peregrinos venezolanos, que están entusiasmados desde diversas partes del mundo, y participarán en esa gran fiesta, una misa de acción de gracias, con el cardenal Pietro Parolín y el secretario de Estado que tan vinculado está a nuestro país», indicó Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

Además, el representante eclesiástico, invitó a alistar los ánimos para llevar a cabo celebraciones en toda Venezuela.

«El día 25 en la mañana habrá una celebración eucarística en Caracas, en el estadio Monumental, y los días siguientes en cada una de las circunscripciones del país», subrayó.

