VIRAL: Así han sido los heroicos rescates a perritos en medio de fuertes inundaciones en Colombia

Funcionarios de la Policía de Colombia y del Ejército se convirtieron en héroes al realizar una serie de operativos para rescatar a los perritos que estaban en riesgo ante las inundaciones que han afectado varias zonas de Córdoba.

«Cuando la lluvia arrasa, el amor protege. En medio de las inundaciones en Córdoba, nuestros policías de PONALSAR no solo rescataron vidas humanas… también salvaron a quienes no pueden pedir ayuda», escribió el organismo policial en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

🐾🌧️ Cuando la lluvia arrasa, el amor protege. En medio de las inundaciones en Córdoba, nuestros policías de PONALSAR no solo rescataron vidas humanas… también salvaron a quienes no pueden pedir ayuda. Cada patita a salvo es una promesa cumplida: proteger la vida en todas sus… pic.twitter.com/GjHG16zLQi — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) February 9, 2026

Asimismo, acompañaron la publicación de un video, donde se puede ver a los uniformados llevando a cabo varios rescates de perritos en embarcaciones, a quienes luego dejaron en refugios seguros.

«Cada patita a salvo es una promesa cumplida: proteger la vida en todas sus formas», indicaron.

Casi en simultáneo, el Ejército Nacional de Colombia también compartió imágenes de los rescates a perritos que también tuvieron que hacer.

El agua lo cubrió todo, pero no la esperanza. En los rincones más afectados de #Córdoba, nuestros soldados rescatistas avanzan entre las inundaciones con una misión clara: proteger la vida, brindar ayuda incluso la de quienes no tienen voz. A la fecha, cerca de 300 animales… pic.twitter.com/4NjUh1T6Q8 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) February 9, 2026

«El agua lo cubrió todo, pero no la esperanza. En los rincones más afectados de Córdoba, nuestros soldados rescatistas avanzan entre las inundaciones con una misión clara: proteger la vida, brindar ayuda incluso la de quienes no tienen voz», señalaron.

«A la fecha, cerca de 300 animales han sido puestos a salvo gracias al compromiso, la entrega y la humanidad de nuestros soldados», dieron a conocer.