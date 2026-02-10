Mundo

Asalto estilo película: Simularon un punto de control policial en Italia y «volaron» la puerta de un camión blindado

Angel David Quintero
Un grupo de asaltantes italianos hicieron este lunes un robo como de película en el que asaltaron dos vehículos blindados en una carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi.

En primer lugar, los asaltantes interceptaron e incendiaron una camioneta y un camión para bloquear el paso a las fuerzas policiales.

Más adelante, hicieron una alcabala improvisada, en la que se hicieron pasar por policías, donde detuvieron a los dos vehículos blindados que viajaban juntos.

Una vez que pararon los vehículos, varios miembros salieron vestidos de negro con armas largas y dispararon contra uno de los vehículos blindados y después volaron las puertas del mismo con un explosivo. No obstante se desconoce si consiguieron robar su contenido, ya que el blindado resultó con daños severos.

El ataque fue presenciado por decenas de conductores que se encontraban recorriendo la carretera y quedaron atrapados en medio del ataque al vehículo blindado.

Al cabo de unos minutos, una patrulla policial llegó a la zona y se desató una persecución, que terminó en un tiroteo cerca de la localidad de Squinzano, pero sin causar heridos.

Posteriormente, los uniformados lograron capturar a dos de los asaltantes.

La policía está tras la pista de los otros asaltantes del grupo, cuyo paradero se desconoce.

