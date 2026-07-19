VIDEOS: Seis fallecidos, una veintena de heridos y 300 damnificados dejó sismo de 5,1 en Perú

Este sábado en horas de la noche se registró un fuerte sismo de magnitud 5,1 en Junín, Perú, dejando un saldo de seis personas muertas, 21 heridas y 300 damnificados debido a las afectaciones considerables en infraestructuras.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó el sismo a las 9:24 de la noche. El epicentro se localizó a 7 kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca, situada a unos 300 kilómetros de Lima, y tuvo una profundidad de 24 kilómetros.

📌Autoridades locales coordinan acciones de respuesta en la zona afectada por el sismo de 5.1 con la asistencia técnica del #INDECI. pic.twitter.com/xAiXqZjqwh — INDECI (@indeciperu) July 19, 2026

En videos captados por cámaras de seguridad y compartidos en redes sociales, se puede ver cómo se vivió el momento exacto del temblor. Se observa un movimiento fuerte que se extendió por pocos segundos y que sorprendió a los transeúntes y conductores que se movían en las calles.

#Junín | Tras el #Sismo registrado el 18/7 en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, continúan las acciones de respuesta en las zonas afectadas. Equipos de primera respuesta realizan la atención de la población afectada y damnificada, la #EDAN, así como labores de… pic.twitter.com/itDeZ3jWKD — COEN – INDECI (@COENPeru) July 19, 2026

Debido a la fuerza del movimiento telúrico muchas calles sufrieron agrietamientos y hundimientos. Asimismo, varios edificios residenciales y locales comerciales presentaron grietas de consideración, desprendimiento de fachadas y acumulación de escombros de ladrillo y concreto en las vías públicas.

#Temblor ||

Internacional 🇵🇪

Un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín. pic.twitter.com/EGIiWooxox — INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA (@rgarcia25S) July 19, 2026

Los vecinos de la zona también reportaron el desplome de la cruz del Cani Cruz de Chongos Alto, un histórico monumento religioso tallado en piedra. De igual forma, se registraron derrumbes parciales en la estructura del Antiguo Convento de ‘Santiago de León’.

Doblete sismico en Perú DOS SISMOS, EL PRIMERO DE 6.1 Y EL SEGUNDO DE 3.7 SE REGISTRARON EN CHUPACA – HUANCAYO:

Dos sismos se registraron en la ciudad de #Huancayo, el primero fue una fuerte intensidad de 6.1 a las 9:24 pm y el segundo temblor se registró luego de 17 minutos… pic.twitter.com/OmHXKdX6wj — Dr. Gervis Medina 26K (@gervisdmedina) July 19, 2026

El sismo también dejó daños estructurales en el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión. Asimismo, el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, también en Huancayo, presentó fisuras en las paredes de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del área de pediatría.

Además, hubo fallos en el servicio de energía eléctrica en varias localidades.