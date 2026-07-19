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VIDEOS: Seis fallecidos, una veintena de heridos y 300 damnificados dejó sismo de 5,1 en Perú

Angel David Quintero
Angel David Quintero
4 Min de Lectura
sismo

Este sábado en horas de la noche se registró un fuerte sismo de magnitud 5,1 en Junín, Perú, dejando un saldo de seis personas muertas, 21 heridas y 300 damnificados debido a las afectaciones considerables en infraestructuras.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó el sismo a las 9:24 de la noche. El epicentro se localizó a 7 kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca, situada a unos 300 kilómetros de Lima, y tuvo una profundidad de 24 kilómetros.

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En videos captados por cámaras de seguridad y compartidos en redes sociales, se puede ver cómo se vivió el momento exacto del temblor. Se observa un movimiento fuerte que se extendió por pocos segundos y que sorprendió a los transeúntes y conductores que se movían en las calles.

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Debido a la fuerza del movimiento telúrico muchas calles sufrieron agrietamientos y hundimientos. Asimismo, varios edificios residenciales y locales comerciales presentaron grietas de consideración, desprendimiento de fachadas y acumulación de escombros de ladrillo y concreto en las vías públicas.

Los vecinos de la zona también reportaron el desplome de la cruz del Cani Cruz de Chongos Alto, un histórico monumento religioso tallado en piedra. De igual forma, se registraron derrumbes parciales en la estructura del Antiguo Convento de ‘Santiago de León’.

El sismo también dejó daños estructurales en el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión. Asimismo, el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, también en Huancayo, presentó fisuras en las paredes de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del área de pediatría.

Además, hubo fallos en el servicio de energía eléctrica en varias localidades.

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