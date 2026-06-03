VIDEO VIRAL: El indignante caso de una niña que ‘denunció’ a su papá por abusarla, rogó a la policía que no la dejaran con él

Un video difundido en redes sociales generó indignación durante las últimas horas, luego de que el mismo mostrara a una niña que denunció presuntos abusos sexuales de su padre —identificado como Eduardo Alejandro Morales— y rogara entre llanto que no la dejaran con él a un grupo de policías.

De acuerdo con diversos medios locales, los hechos se registraron en Piedras Negras, Coahuila, en México, donde inicialmente agentes policiales habrían intentado que la menor se fuera con su progenitor pese a sus graves denuncias.

En las grabaciones se observa a la menor llorando, mientras relató ante una oficial presuntos tocamientos indebidos por parte de su padre.

«Mi abuela se está quedando en casa. Hay dos cuartos y yo me estoy quedando con mi papá y una noche me desperté de golpe y veo que me estaba tocando mis partes íntimas y me volteé muy rápido. Yo no quiero irme con mi papa porque eso está muy mal», se escucha decir a la menor a la oficial.

En otro material audiovisual, una mujer identificada como su hermana, aseguró que existen pruebas de las supuestas agresiones físicas previas y acusó que el caso no habría avanzado por «influencias» del padre en el gobierno. Una versión que negó Carlos Jacobo Rodríguez Gonzalez, presidente municipal de Piedras Negras.

También señaló que existirían fotografías de lesiones graves sufridas por la menor, aunque estas afirmaciones tampoco han sido verificadas oficialmente.

Lo cierto, es que la difusión del caso provocó movilizaciones ciudadanas en el Puente Fronterizo de Piedras Negras, encabezadas por la madre de la menor, Vica Torres Arocha, quien exigió justicia y denunció públicamente la presunta violencia.

La mujer afirmó, además, que el padre habría retenido a la niña tras un conflicto familiar previo y, que posteriormente la menor, habría revelado los abusos a una tía.

🚨🚨🚨Piedras Negras -Coahuila- La Policía (con poco sentido común) en Acción No reciben su denuncia y los Policías que estaban presentes y no ayudaron a Vica Torres Arocha y a su hija, después de que la menor confesó llorando que era abusada por su padre, identificado como:… pic.twitter.com/qLwLBBIL3d — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) June 1, 2026

¿DÓNDE ESTÁ LA NIÑA AHORA?

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) informó que existe una denuncia por el supuesto abuso, que reiteró no ha sido confirmado.

Además, se precisó que la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) continúa con las investigaciones y acompañamiento sobre el caso, donde sí se tiene acreditado violencia física por parte de la madre. Por esta razón, se encontraba en custodia del acusado.

Asimismo, también se confirmó que la niña actualmente se encuentra bajo resguardo de familiares maternos, mientras avanzan las indagatorias. Señalaron que la menor recibe atención especializada y acompañamiento institucional.

Tras darse a conocer la intervención de las autoridades, la madre agradeció públicamente el respaldo ciudadano y de funcionarios estatales.

«Agradecida es poco, más bien un agradecimiento del alma. Primeramente, a todas las personas que se sumaron a la marcha aun sin conocerme. Sin ustedes no hubiese sido escuchada», expresó.

🚨🚨🚨Piedras Negras -Coahuila- Vica Torres Arocha habla de su caso Extraoficial: De acuerdo a medios locales circula un comunicado oficial, en el que se informa que la niña se encuentra estable y que se le ha garantizado acceso a servicios de salud, atención psicológica y… pic.twitter.com/3wYusgDReD — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) June 1, 2026

PRONUNCIAMIENTO DEL GOBERNADOR

En tanto, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, admitió que como la mayoría conoció el caso a través de las redes sociales.

«Fue lamentable, nosotros pudimos ver el video el domingo en la madrugada e inmediato tomamos cartas en el asunto. Y bueno así como lo comenta la mamá de la menor ya está con su familia materna y bueno esta situación se está investigando y se debe investigar con más intensidad a fondo para ver cuál es la situación», declaró.