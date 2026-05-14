VIDEO | Indignación en Colombia: pareja ocultó a monos bebé en sus partes íntimas para traficarlos y uno de ellos murió

Una pareja —una mujer de 27 años y un hombre de 26— fue capturada en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena (Colombia), cuando intentaba sacar del país a tres monos bebés escondidos en sus zonas íntimas, con destino a República Dominicana.

Los animales eran dos monos cariblancos y un mono aullador. Este último murió debido a las condiciones del transporte; los otros dos fueron entregados a la autoridad ambiental de Cartagena para atención veterinaria.

Lo que se detalló, es que funcionarios detectaron a la pareja durante operativos de control contra el tráfico de fauna.

Según la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Animal, la pareja fue descubierta con los tres animales ocultos en sus partes íntimas.

Por medio de una nota difundida por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, se precisó que las especies podían alcanzar un valor de al menos 26 millones de pesos en el mercado ilegal internacional.

Asimismo, se señaló que los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía y enfrentarán cargos por aprovechamiento ilícito de recursos naturales y tráfico de fauna silvestre, conforme a los artículos 328 y 328A del Código Penal colombiano.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS MONOS SOBREVIVIENTES?

De acuerdo con el más reciente informe por parte del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, los dos monos se encuentran recibiendo alimentación cada tres horas. También están en vigilancia permanente y se mantienen con protección por medio de una fuente de calor para brindarles estabilidad durante su proceso de recuperación.

“Estos dos monos, deberán permanecer durante varios meses en el Centro de Atención y Valoración del EPA. Esto para seguir recibiendo los cuidados necesarios, que garanticen su regreso al hábitat donde pertenecen”, aseguró EPA Cartagena.

ABERRANTE. Capturaron en el aeropuerto de Cartagena a una pareja que escondía a monos bebé en sus partes genitales para traficarlos hacia República Dominicana. Lamentablemente, un monito aullador murió por la asfixia y el estrés. Una mujer de 27 años y un hombre de 26, ambos… pic.twitter.com/laHPRfeNm2 — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) May 14, 2026

TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE EN COLOMBIA

El tráfico y la comercialización de fauna silvestre es un delito en Colombia, según la ley 599 del 2000. Según el artículo 328 A, el que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de 60 a 135 meses y multa de 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación. También por comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).