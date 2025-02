Video desgarrador: Más de 150 falsas orcas quedaron varadas en Australia, las posibilidades de rescate son mínimas

Más de 150 falsas orcas quedaron varadas en una playa remota de Tasmania, Australia, y los expertos han perdido la esperanza de poder rescatarlas, informaron las autoridades el miércoles.

El Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente explicó que 157 ballenas fueron descubiertas en la playa de surf expuesta cerca del río Arthur, en la costa noroeste de Tasmania, el martes por la tarde.

Desde entonces, expertos marinos, incluidos veterinarios, han trabajado arduamente para salvar a los animales, pero las condiciones climáticas y oceánicas han dificultado cualquier esfuerzo de rescate.

Shelley Graham, controladora de incidentes, confirmó que los intentos de reflotar algunas ballenas fracasaron. «Hemos estado en el agua esta mañana y hemos reubicado e intentado reflotar dos ballenas, pero no tuvimos éxito porque las condiciones del océano no permitían que los animales pasaran la zona de descanso. Los animales vuelven a vararse continuamente», explicó en un comunicado.

Jocelyn Flint, vecina de Arthur River, relató que su hijo descubrió a las ballenas varadas mientras pescaba pasada la medianoche.

«El agua estaba subiendo y ellas se agitaban. Se estaban muriendo, se hundieron en la arena», lamentó Flint el miércoles por la mañana. «Creo que es demasiado tarde», dijo en declaraciones recogidas por CBS.

🐬 Massive Whale Stranding in Tasmania:

Over 150 pilot whales have stranded on a beach in Tasmania, Australia. This is the first incident in 50 years, reports ABC.

The reasons are unclear, but 136 of the 150 are still alive. Rescue efforts are complicated due to the location’s… pic.twitter.com/L8s30ESWxX

— Cyrus (@Cyrus_In_The_X) February 19, 2025