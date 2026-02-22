VIDEO: Concentración ‘therian’ en España terminó en actos vandálicos y con al menos cinco detenidos

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana detuvieron el sábado a cinco personas por desórdenes públicos en Barcelona, a raíz de una concentración vinculada al fenómeno ‘therian’ que terminó en altercados y actos vandálicos tras una convocatoria difundida en redes sociales.

Centenares de jóvenes se citaron en el Arco del Triunfo, uno de los espacios habituales para encuentros multitudinarios en la ciudad condal. La reunión congregó a unas 3.000 personas entre participantes activos del movimiento y numerosos curiosos.

LEA TAMBIÉN: PORTUGAL DESMANTELA UNA RED DE NARCOTRÁFICO COMPUESTA POR ESPAÑOLES Y VENEZOLANOS

El ambiente fue tranquilo y festivo durante las primeras horas, mientras los asistentes conversaban, se fotografiaban y compartían contenido. Este fenómeno therian agrupa a jóvenes que se identifican con animales a nivel simbólico y utilizan máscaras o complementos.

Sin embargo, la situación cambió tras la finalización de la concentración principal por la acción de un grupo reducido de personas. Estos individuos protagonizaron incidentes que derivaron en enfrentamientos y daños en el mobiliario urbano de la zona.

⛓️ 🐶 Al menos cinco detenidos tras cargas policiales en una multitudinaria concentración 'therian' en Barcelona. La convocatoria, que llegó a congregar a unas 3.000 personas entre participantes y curiosos, terminó con enfrentamientos y actos vandálicos. pic.twitter.com/tamkMaw9MA — okdiario.com (@okdiario) February 22, 2026

AUTORIDADES DE BARCELONA TUVIERON QUE PEDIR REFUERZOS

La Guardia Urbana de Barcelona solicitó refuerzos ante la escalada de tensión mientras supervisaba el desarrollo del encuentro, según Antena 3. Agentes de los Mossos d’Esquadra acudieron al lugar para apoyar en las labores de control y proceder al desalojo.

El operativo conjunto permitió restablecer la normalidad tras los momentos de tensión vividos en el centro de la ciudad. Las fuentes policiales y municipales informaron que «los hechos se saldaron con cinco personas detenidas por desórdenes públicos».

Cuatro arrestos los ejecutaron los Mossos d’Esquadra y el otro la Guardia Urbana durante la intervención policial. Las autoridades no han confirmado si los detenidos formaban parte de la convocatoria inicial therian o si se trataba de individuos ajenos.

La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los implicados en los actos vandálicos. Los cuerpos de seguridad registraron los incidentes que obligaron a intervenir para frenar los daños materiales.