Mundo

VIDEO: Concentración ‘therian’ en España terminó en actos vandálicos y con al menos cinco detenidos

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: EFE

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana detuvieron el sábado a cinco personas por desórdenes públicos en Barcelona, a raíz de una concentración vinculada al fenómeno ‘therian’ que terminó en altercados y actos vandálicos tras una convocatoria difundida en redes sociales.

Contents

Centenares de jóvenes se citaron en el Arco del Triunfo, uno de los espacios habituales para encuentros multitudinarios en la ciudad condal. La reunión congregó a unas 3.000 personas entre participantes activos del movimiento y numerosos curiosos.

Leer Más

venezolano
Conductor venezolano sufrió un ataque de xenofobia en Chile y todo quedó grabado
Cuba confirma la muerte de 32 militares de la isla en la operación de EEUU en Venezuela
Martha Grajales, la activista que protestó frente al TSJ, fue agredida y ahora está desaparecida

LEA TAMBIÉN: PORTUGAL DESMANTELA UNA RED DE NARCOTRÁFICO COMPUESTA POR ESPAÑOLES Y VENEZOLANOS

El ambiente fue tranquilo y festivo durante las primeras horas, mientras los asistentes conversaban, se fotografiaban y compartían contenido. Este fenómeno therian agrupa a jóvenes que se identifican con animales a nivel simbólico y utilizan máscaras o complementos.

Sin embargo, la situación cambió tras la finalización de la concentración principal por la acción de un grupo reducido de personas. Estos individuos protagonizaron incidentes que derivaron en enfrentamientos y daños en el mobiliario urbano de la zona.

AUTORIDADES DE BARCELONA TUVIERON QUE PEDIR REFUERZOS

La Guardia Urbana de Barcelona solicitó refuerzos ante la escalada de tensión mientras supervisaba el desarrollo del encuentro, según Antena 3. Agentes de los Mossos d’Esquadra acudieron al lugar para apoyar en las labores de control y proceder al desalojo.

El operativo conjunto permitió restablecer la normalidad tras los momentos de tensión vividos en el centro de la ciudad. Las fuentes policiales y municipales informaron que «los hechos se saldaron con cinco personas detenidas por desórdenes públicos».

Cuatro arrestos los ejecutaron los Mossos d’Esquadra y el otro la Guardia Urbana durante la intervención policial. Las autoridades no han confirmado si los detenidos formaban parte de la convocatoria inicial therian o si se trataba de individuos ajenos.

La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los implicados en los actos vandálicos. Los cuerpos de seguridad registraron los incidentes que obligaron a intervenir para frenar los daños materiales.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Plataforma Unitaria exige celeridad tras haber verificado solo 19 excarcelaciones tras promulgación de la Ley de Amnistía
Plataforma Unitaria exige celeridad tras haber verificado solo 19 excarcelaciones tras promulgación de la Ley de Amnistía
Venezuela
¿Por qué nada nos es suficiente?
Columnistas
Una turista estadounidense y un instructor mueren al caer de un ala delta en una playa de Brasil
Una turista estadounidense y un instructor mueren al caer de un ala delta en una playa de Brasil
Mundo