Portugal desmantela una red de narcotráfico compuesta por españoles y venezolanos

2 Min de Lectura
Foto: Referencial

(EFE).- Una operación de la policía portuguesa, en colaboración con las autoridades españolas, desmanteló una red internacional de narcotráfico y se saldó con la detención de cinco personas, que tienen nacionalidad de España y Venezuela, detalló el cuerpo policial este sábado.

Las autoridades ofrecieron los en una rueda de prensa celebrada en Lisboa, donde precisaron que los cinco detenidos tienen entre 30 y 41 años. Tres de ellos están en prisión preventiva y los demás esperan la aplicación de medidas coercitivas.

La operación se llevó a cabo a través del Departamento de Investigación Criminal de Portimão y en estrecha colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía (España), y se incautaron cerca de 1.500 kilos de cocaína.

Además, las autoridades decomisaron un arsenal de armas automáticas y municiones, entre ellas seis metralletas AK 47 Kalashnikov y una pistola metralleta VZ61 Skorpion.

Esta investigación, iniciada en 2023, ha permitido desmantelar una organización criminal transnacional, con bases en todo el territorio portugués y en España, que tenía como objetivo la introducción de grandes cantidades de cocaína y hachís, por vía marítima y terrestre, que posteriormente se distribuían por toda la península ibérica. EFE

