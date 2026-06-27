VIDEO: Bukele anunció el rescate de una menor atrapada de los escombros en La Guaira, así fue el emotivo momento

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió la madrugada de este sábado 27 de junio un video del emotivo rescate de una menor de nombre Camila, quien estaba atrapada entre los escombros en La Guaira producto de los devastadores terremotos.

En su cuenta de X (Twitter), el mandatario celebró este hecho que estuvo liderado por los equipos de salvamento que su país puso a disposición.

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«¡Hemos rescatado a Camila! Gracias, Dios, por utilizarnos de esta manera. Fuerza Venezuela», escribió Bukele.

En el metraje que Bukele difundió, se ve a los rescatistas llevar en una camilla a la joven hasta la ambulancia. Asimismo, pudo hacer movimientos con sus brazos sin ningún problema, una señal de que no está en condiciones graves.

En medio de aplausos, levantó las banderas de Venezuela y El Salvador que la arropaban, mientras los presentes gritaron: «¡Viva Venezuela! ¡Viva El Salvador!».

¡Hemos rescatado a Camila! Gracias Dios, por utilizarnos de esta manera. Fuerza Venezuela 🇸🇻🇻🇪 pic.twitter.com/wswRaHFAWA — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 27, 2026

La tarde del viernes, Bukele había indicado que los equipos salvadoreños habían localizado con vida a Camila, de 15 años de edad. Además, informó que la adolescente había quedado atrapada junto a su mascota en el noveno piso de un edificio colapsado.

Con respecto a su madre, destacó que esta estaba junto a las brigadas esperando para sacarla de entre las ruinas.

En los comentarios, cientos de venezolanos agradecieron a Bukele por su noble labor y su activismo en la lucha por salvar al mayor número de víctimas de la tragedia.