UE dice que Maduro «carece de legitimidad» y lanzó advertencia a EEUU en medio del despliegue en el Caribe

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, recordó la postura que mantiene el organismo de no reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro, pero insistió en que cualquier acción que tome los Estados Unidos contra el crimen organizado transnacional debe respetar el Derecho Internacional.

«Seguimos defendiendo que Maduro carece de legitimidad», dijo Kallas durante su intervención en la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

Asimismo, señaló que para el organismo europeo es también «importante mantener la presencia sobre el terreno», por lo que reveló que se encuentra en contacto «con representantes de la oposición y también apoya la lucha contra el crimen organizado transnacional».

También recordó que en noviembre de parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) escucharon las diferentes posturas de los países de la región cercanos a Venezuela.

«Es un problema. Estos son desafíos globales que requieren también soluciones globales, cuando se trata del tráfico de drogas. Las drogas están llegando a países europeos y tienen un gran problema con las bandas que se están realmente apoderando de diferentes países», comentó.

En esta línea, calificó la situación actual como «un completo caos» y afirmó que las reglas «simplemente no se aplican».

«Nosotros somos los que hemos estado defendiendo las reglas. Todo paso que se dé debe ser acorde con el Derecho Internacional», indicó.