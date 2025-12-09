VIDEO VIRAL | La aterradora caída de un turista en un famosa montaña mientras veía su celular

Momentos de terror se vivieron hace pocos días en la montaña Huaying en Guang’an, China, cuando un turista perdió el equilibrio y cayó por un acantilado. El video del siniestro se viralizó en redes sociales y sorprendió a millones de personas.

El medio británico The Sun difundió el video del incidente. En las imágenes se aprecia el momento en que el turista estaba viendo su celular y, luego de apoyar su pie sobre una piedra, perdió el equilibrio, cayendo por el precipicio.

Todo parece indicar que el turista se dio un fuerte golpe con una piedra y luego se pierde de vista. Mientras tanto, otras personas que estaban en el lugar voltearon y, como era de esperar, gritaron al ver el siniestro.

HABLÓ EL TURISTA

Medios internacionales indican que el turista cayó de una altura de unos 15 metros. A pesar de la aparente gravedad del incidente, el hombre se pronunció en redes sociales, confirmando que se encontraba con vida.

El turista precisó que los hechos se dieron el domingo, 7 de diciembre. «Los dioses de la montaña me bendijeron. Tengo mucha suerte. Me caí de un acantilado de 40 metros de altura y rodé por la pendiente casi 15 metros», apuntó.

A la vez que celebraba haber sobrevivido al siniestro, reconoció que sintió un gran temor. «Cuando las rocas se derrumbaron, pensé que iba a morir. ¡Qué bien se siente estar vivo! ¡Así viviré bien!», añadió.

Un portavoz del parque afirmó que no había recibido reportes de algún turista cayendo por un acantilado. Asimismo, agregó que el lugar donde ocurrió el accidente, llamado Blade Rock, «solo puede verse desde lejos y no está permitido escalar».