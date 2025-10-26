Turista japonés estaba en Roma, se subió al muro del Panteón y todo terminó en tragedia

Un turista japonés de 69 años falleció la noche del viernes en Italia, después de que cayera desde el muro que rodea al Panteón de Roma a una altura aproximada de siete metros, dejando helados a quienes se encontraban en el sitio.

La persona quedó identificada como Morimasa Hibino. Asimismo, se encontraba de vacaciones en la ‘ciudad de la loba’ junto a su hija. De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, el visitante se sentó en la pared, pero perdió el equilibrio y cayó al fondo del Panteón.

Un cura que pasaba por la zona alertó a los servicios de emergencia al ver al turista japonés tendido en el suelo, según el medio italiano La Repubblica. Posteriormente, los bomberos forzaron la puerta de entrada del monumento para poder llegar a donde estaba el cuerpo de Hibino.

En concreto, el trágico suceso ocurrió a eso de las 9:50 pm, justo en la parte trasera del monumento, sobre la vía della Palombella. Los bomberos informaron que la víctima cayó desde una altura de siete metros, en un sector donde el muro salva la diferencia entre el foso de este sitio histórico y el nivel de la calle.

SERVICIOS DE EMERGENCIA CONSTATARON LA MUERTE DEL TURISTA JAPONÉS

Al poco tiempo de la caída, los bomberos, personal del servicio de emergencias y agentes de la policía municipal arribaron al sitio. Los equipos pudieron constatar rápidamente la muerte del hombre que cayó por el foso del Panteón de Roma y que no se le pudo reanimar.

El monumento, construido en el siglo II, es uno de los sitios más visitados de la capital italiana. A diario, recibe a miles de turistas, atraídos por su gran arquitectura e historia. El muro que rodea la parte trasera es una estructura elevada que comúnmente pasa desapercibida para quienes recorren el área.

A su vez, el Panteón es un edificio cultural y un sitio de culto católico, todavía usado en la actualidad.