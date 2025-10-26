La propuesta que habría hecho Lula a Trump ante las tensiones entre Venezuela y EEUU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le habría planteado este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, fungir como mediador en el conflicto actual entre su gobierno y el de Nicolás Maduro, agravado en semanas recientes por la movilización de buques de guerra al Caribe y los ataques contra las llamadas «narcolanchas».

«Lula ha planteado el tema y ha dicho que América Latina y América del Sur, específicamente donde estamos, es una región de paz y se ha ofrecido a ser un contacto, a ser un interlocutor, como ya lo ha sido anteriormente, con Venezuela para buscar soluciones que sean mutuamente aceptables y correctas entre los dos países», reveló el ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira.

Según el diario brasileño ‘Folha’, Lula hizo la propuesta hizo durante el encuentro bilateral mantenido en Malasia. La reunión duró cerca de 50 minutos y se enfocó especialmente en el tema de los aranceles de EEUU.

Antes de la reunión con Lula, Trump dijo a la prensa que el tema de Venezuela no era un punto a tratar. Pese a esto, Lula y su gobierno expresaron su voluntad de plantear dicha cuestión, al considerar que una intervención militar en ese país sería perjudicial para Brasil. Además, generaría inestabilidad en la región.

LULA CRITICA ATAQUES MILITARES DE EEUU

De acuerdo con Europa Press, el mismo sábado, Lula criticó los ataques militares de EEUU contra embarcaciones en el Caribe. El mandatario consideró que «sería mucho mejor que Estados Unidos dialogara con las policías de otros países, con el Ministerio de Justicia de cada país, para que la gente hiciera una cosa conjunta».

«Si la moda cala, cada uno podría invadir el territorio del otro para hacer lo que quiera. ¿Dónde queda el respeto a la soberanía de los países? Es ruin. Quiero tratar estos asuntos con el presidente Trump si él los pone sobre la mesa», acuñó.