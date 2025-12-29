Tragedia en Navidad: Una madre y su hija adolescente murieron por intoxicación en plena cena

Momentos de horror se vivieron en la pequeña localidad italiana de Pietracatella, en la región de Molise, en donde una madre y su hija, una adolescente de 15 años, murieron tras sufrir una intoxicación en plena cena de Navidad.

Los hechos se dieron en la noche del 24 de diciembre y las autoridades indican que toda la familia resultó afectada. La intoxicación habría sido causada por el consumo de pescado, champiñones y otros alimentos en mal estado.

La madre y la hija murieron menos de un día después se manifestaron los síntomas de intoxicación alimentaria. De acuerdo al hospital Cardarelli de Campobasso, desarrollaron una hepatitis que desembocó en unas horas en insuficiencia multiorgánica.

Médicos consultados por la cadena pública italiana RAI indicaron que las víctimas presentaron síntomas de intoxicación poco después de la cena y, según expertos, fue «insólita» la rápida sucesión del fallo hepático.

INVESTIGAN INTOXICACIÓN

El padre de la familia, exalcalde del pueblo, está internado en estado grave en un hospital de Roma. La otra hija, mayor de edad, está estable y se presume que no participó del banquete o no consumió los mismos alimentos que causaron la intoxicación.

Mientras se esperan los resultados de las autopsias, las autoridades pusieron en marcha investigaciones judiciales y sanitarias. También ordenaron decomisar los alimentos presentes en la vivienda de la familia.

La intoxicación familiar generó gran conmoción en el pueblo de Pietracatella, de apenas 1.000 habitantes, y todos los eventos navideños fueron suspendidos. Por su parte, varios vecinos criticaron la atención recibida en los hospitales.