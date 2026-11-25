Una migrante venezolana de tan solo 24 años murió en Cúcuta durante un ataque realizado por grupos armados en contra de personas en situación de calle.

Grecia Sáenz, originaria de Yaracuy, había llegado hace 10 meses a Colombia en busca de mejor oportunidades económicas proveniente específicamente de Yaritagua.

Aunque inicialmente habría conseguido trabajo en el vecino país, al parecer, poco después habría quedado desempleada y finalmente acabó viviendo en la calle.

El cuerpo de la venezolana apareció en horas de la noche en el Canal Bogotá, a la altura de la calle 22, cerca de la entrada al sector de Punta Brava. La mujer dejó huérfanos a dos niños.

ATAQUES ARMADOS EN CONTRA DE INDIGENTES

En lo que va de mes se han registrado varios ataques armados contra personas en situación de calle en Cúcuta.

Dos días después del asesinato de la venezolana, otros tres habitantes de calle murieron y dos resultaron heridos, todos por armas de fuego.

Hasta el momento las autoridades no tienen conocimiento sobre quiénes estarías detrás de estos ataques armados en contra de personas en situación de calle.