Los habitantes de la localidad de São Gonçalo, en Brasil, están conmocionados por el caso de un joven de 19 años, identificado como Marllon Galdino dos Santos, quien habría sido asesinado por su expadrastro la semana pasada.

El hallazgo se dio en la madrugada del domingo, 22 de noviembre, el barrio de Gradim. De acuerdo al medio brasileño G1, la policía encontró el cuerpo carbonizado de Galdino en una zona aislada.

Galdino trabajaba como auxiliar de servicios generales en un hotel de la zona sur de Río de Janeiro. El día del crimen, salió de su hogar para ir a la fiesta en la casa de un amigo, pero no avisó a su familia que hubiera llegado.

Unas horas después y en medio de una creciente preocupación, su madre recibió mensajes del celular de Galdino, donde decía que estaba en un lugar desconocido y tenía miedo de que lo asaltaran. Se presume que estos mensajes fueron escritos por el victimario.

INVESTIGAN CASO DE GALDINO

La División de Homicidios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (Dhnsgi) puso en marcha las investigaciones sobre el asesinato de Galdino. Con el paso de las horas, determinaron que su expadrastro era el principal sospechoso del crimen.

El sujeto, identificado como Marcelo David da Costa, de 50 años, fue detenido este mismo lunes. Las autoridades descubrieron rastros de sangre en el interior de su vehículo y cámaras de seguridad lo captaron comprando gasolina el mismo día del asesinato.

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Los investigadores presumen que el detenido se quería vengar de la madre de Galdino. Esto se debe a que estuvo casado con ella 10 años, pero se separaron en el octubre pasado. Luego la mujer denunció amenazas en su contra.

En un principio, las autoridades sospechaban que el joven fue víctima de un asalto. Sin embargo, la autopsia determinó que Galdino fue asesinado a golpes y luego calcinado, descartándose el robo como móvil.