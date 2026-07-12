Ofrecen atención médica gratuita en línea para venezolanos afectados por los terremotos, así es su funcionamiento

A través de la alianza entre programadores argentinos y médicos venezolanos, se creó “Nona Salud”, una plataforma de atención médica gratuita creada para atender a aquellos que lo necesiten, en especial los afectados por los terremotos del 24 de junio.

El servicio combina el uso de Inteligencia Artificial para el filtrado inicial de síntomas con la atención directa de un profesional médico.

Los creadores de la plataforma, que se lanzó el pasado 1 de julio, explicaron a través de sus redes sociales que está disponible solamente en Venezuela y es exclusivo para personas mayores de 18 años.

El servicio es completamente gratuito y funciona así. Una IA realiza el triaje médico inicial y una vez detectado el caso, un médico venezolano gestiona la consulta, con la emisión de récipes de forma directa.

Según la página web de “Nona consulta”, la asistencia y orientación virtual está disponible, las 24 horas, siete días a la semana.

El acceso a la consulta en línea se realiza de manera sencilla desde el teléfono, con un mensaje de WhatsApp al número +54 9 11 7821 3892.

La IA responde las preguntas iniciales sobre los síntomas y deriva el caso a un médico que se conectará para atender y resolver tu solicitud de forma personalizada.