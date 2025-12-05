Tensión en la frontera: Familiares de presos colombianos en Venezuela cerraron el paso por el puente internacional Simón Bolívar

Familiares de los colombianos que se encuentran presos en Venezuela regresaron al puente internacional Simón Bolívar donde llevaron a cabo una protesta para exigir al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que interceda para que estas personas queden en libertad.

Estaba previsto que las autoridades colombianas abrieran el puente a las 6 de la mañana. Sin embargo, por segundo día seguido la concentración evitó que la jornada transcurriera con normalidad.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, muchos de estos presos políticos colombianos en Venezuela ya llevan 14 meses privados de libertad y en estado de indefensión.

⛓️FAMILIARES DE COLOMBIANOS PRESOS SE ENCADENAN EN EL PUENTE SIMÓN BOLÍVAR Familiares de 24 colombianos detenidos en Venezuela se encadenaron en el puente fronterizo entre Colombia y Venezuela exigiendo su liberación. Advierten que cerrarán más pasos si no hay respuesta 📹@lafm pic.twitter.com/vj7k8pkE7m — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) December 5, 2025

Las personas se apostaron a escasos metros de la mitad del tramo binacional.

«No hay paso ni para peatones ni para vehículos», informaron los ciudadanos que protestan en el paso formal que une a La Parada con San Antonio del Táchira, según informó La Nación Web.

Mientras tanto, del lado venezolano, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), recomendaron a los ciudadanos dirigirse a los puentes de Tienditas o Ureña para cruzar la frontera.

Sin embargo, un momento de tensión se vivió en la frontera tras la llegada de comerciantes de La Parada exigiendo a los manifestantes que se abra el paso formal.

La Policía Metropolitana de Cúcuta y el grupo antimotines se vieron en la obligación de intervenir, para evitar algún enfrentamiento entre los dos grupos.

#5Dic #Colombia #Frontera #NorteDeSantanderpic.twitter.com/wLBHFzaDtv

Comerciantes y trabajadores que viven en Colombia y laboran en Venezuela piden a los manifestantes permitir el paso por el puente Simón Bolívar para cumplir sus labores. Pero los familiares de los colombianos… — Reporte Ya (@ReporteYa) December 5, 2025

Incluso, los comerciantes rompieron el cordón de la policía antimotines y retiraron a la fuerza a los manifestantes e hicieron que se pusieran a un extremo del puente.

DENUNCIAMOS QUE LOS COLECTIVOS Y GRUPOS IRREGULARES TIENEN MÁS PODER EN LA PARADA QUE LAS FUERZAS DEL ESTADO …. Aquí está la verdad PETRO @petrogustavo quienes mandan en la frontera son los grupos irregulares 🫵 responsabilizamos al gobernador del Norte de Santander @WilliamNdeS pic.twitter.com/Y8jaW3cbEv — Jonatan Palacios (@JPActivista) December 5, 2025

Tras esto, se habilitó el canal humanitario para casos médicos y otras emergencias.

«También estamos dejando pasar las ambulancias y carrozas fúnebres, así como a quienes tienen cita para tramitar la cédula en el Saime», indicó uno de los líderes de la protesta al diario La Nación.